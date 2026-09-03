Гастроэнтеролог раскрыла правильный способ приготовления овсянки на завтрак
Далеко не каждая овсянка подходит для полезного завтрака. Об этом в личном блоге сообщила гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая.
Специалист рекомендует выбирать овсяное зерно или овсянку длительного приготовления, требующую варки в течение 20-25 минут. По её словам, каша, готовящаяся быстрее, содержит меньше клетчатки, а в «пятиминутках» могут быть вредные добавки.
Готовить овсянку следует на воде, растительном молоке или костном бульоне. Для большей сытности доктор советует добавлять в кашу тёртый твёрдый сыр, варёное яйцо, рыбу, тушёные грибы, брынзу или авокадо. Помойнецкая предупреждает, что овсяная крупа не подходит людям с СИБР (синдромом избыточного бактериального роста) и синдромом проницаемости кишечника, поскольку может вызвать вздутие.
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