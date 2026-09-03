Гастроэнтеролог раскрыла правильный способ приготовления овсянки на завтрак

03 сентября 2026, 10:25

Врач Помойнецкая посоветовала выбирать для завтрака овсянку долгой варки

Фото: iStock/Arx0nt

Далеко не каждая овсянка подходит для полезного завтрака. Об этом в личном блоге сообщила гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая.