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Гастроэнтеролог раскрыла правильный способ приготовления овсянки на завтрак

Врач Помойнецкая посоветовала выбирать для завтрака овсянку долгой варки
Фото: iStock/Arx0nt

Далеко не каждая овсянка подходит для полезного завтрака. Об этом в личном блоге сообщила гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая.



Специалист рекомендует выбирать овсяное зерно или овсянку длительного приготовления, требующую варки в течение 20-25 минут. По её словам, каша, готовящаяся быстрее, содержит меньше клетчатки, а в «пятиминутках» могут быть вредные добавки.

Готовить овсянку следует на воде, растительном молоке или костном бульоне. Для большей сытности доктор советует добавлять в кашу тёртый твёрдый сыр, варёное яйцо, рыбу, тушёные грибы, брынзу или авокадо. Помойнецкая предупреждает, что овсяная крупа не подходит людям с СИБР (синдромом избыточного бактериального роста) и синдромом проницаемости кишечника, поскольку может вызвать вздутие.

Екатерина Коршунова

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