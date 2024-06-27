Россиянам дали совет, как преодолеть страх стать донором

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Чтобы преодолеть страх и стать донором, можно для начала прийти на акцию по переливанию крови.
Такой совет дала руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова.
Она добавила, что, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что сейчас институт донорства в России развит очень хорошо.
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«Если вам страшно, вы можете принять участие в акции по переливанию крови. Например, студенты могут посетить дни донора, которые регулярно проводятся в их вузе. Приходить с друзьями или единомышленниками всегда легче, чем одному. На дне донора вы обязательно почувствуете поддержку со стороны однокурсников, волонтёров. Это будет не страшно, а даже радостно», – сказала Грязнова, слова которого приводит издание argumenti.ru.
Она добавила, что, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что сейчас институт донорства в России развит очень хорошо.
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Лора Луганская