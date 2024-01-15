Почетные доноры Подмосковья получат увеличенную ежегодную выплату

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Почетные доноры Подмосковья в январе получат ежегодную выплату в увеличенном размере. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
На 4,5 % проиндексировали выплаты для обладателей знаков «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России».
Стоит отметить, для того чтоб стать почетным донором необходимо сдать 40 раз крови или 60 раз плазму. Кроме этого почетным донорам, кроме денежной выплаты, предоставляется ряд других льгот, например бесплатный проезд.
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«В Подмосковье количество почетных доноров с каждым годом увеличивается и сейчас в регионе это звание носят свыше 28 тысяч жителей. Уже в этом месяце доноры получат ежегодную выплату свыше 17 тысяч рублей. Напомню, что выплата беззаявительна и поступает автоматически», — поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
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Мира Полтева