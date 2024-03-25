Подмосковные доноры сдали за выходные более 1,3 тонны литров крови

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 1,3 тонны литров крови сдали доноры в Московской области за субботу и воскресенье — 23 и 25 марта — для пострадавших во время теракта в «Крокусе», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Чтобы принять всех желающих сдать кровь, служба крови Московской области работала все выходные в усиленном режиме. Несмотря на то, что недостатка в донорской крови и её компонентах не было, и мы сразу об этом объявили, огромное количество неравнодушных людей захотели сдать кровь», — рассказал глава регионального министерства Алексей Сапанюк.Он добавил, что в регионе в выходные работало 17 пунктов приёма донорской крови, и за два дня туда обратились около четырёх тысяч человек.
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Лев Каштанов