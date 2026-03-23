Россиянам назвали главную опасность в сезон вирусов

23 марта 2026, 15:07

Врач Рублева: вирусная инфекция может осложниться пневмонией

Фото: iStock/simpson33

При наличии хронических заболеваний любая вирусная инфекция, в том числе COVID-19, может протекать тяжело и давать осложнения на различные органы и системы. Об этом предупредила врач, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Ольга Рублева.





Она уточнила, наиболее частым осложнением является пневмония, которая может быть вирусной и вирусно-бактериальной природы.





«Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы связаны как с повышением свертываемости крови и образованием тромбов, так и с поражением сердечной мышцы под воздействием вирусов, бактерий, их токсинов (миокардит). Особенно это важно для пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями», — уточнила Рублева в разговоре с RuNews24.ru.