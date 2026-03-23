Россиянам назвали главную опасность в сезон вирусов
При наличии хронических заболеваний любая вирусная инфекция, в том числе COVID-19, может протекать тяжело и давать осложнения на различные органы и системы. Об этом предупредила врач, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Ольга Рублева.
Она уточнила, наиболее частым осложнением является пневмония, которая может быть вирусной и вирусно-бактериальной природы.
«Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы связаны как с повышением свертываемости крови и образованием тромбов, так и с поражением сердечной мышцы под воздействием вирусов, бактерий, их токсинов (миокардит). Особенно это важно для пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями», — уточнила Рублева в разговоре с RuNews24.ru.
Эксперт отметила, что на сегодняшний день сильного подъема заболеваемости COVID-19 не происходит. Однако врач напомнила, что в сезоны вирусных инфекций важно соблюдать гигиену рук, стараться не посещать общественные места, а при заболевании важно соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски.