Как защитить себя от гриппа и ОРВИ: советы подмосковного эпидемиолога

25 февраля 2026, 13:35

оригинал Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

В Московской области продолжается циркуляция вирусов гриппа А и В, в том числе так называемого свиного гриппа, при этом уровень заболеваемости пока не превышает сезонных норм.





Содержание Вакцинация против гриппа Неспецифическая профилактика: что делать сейчас? Грипп и коронавирус Основные меры профилактики

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш в эфире «Радио 1» рассказала о том, как защитить себя от гриппа и ОРВИ, а еще — о текущей ситуации с коронавирусом в регионе.





Вакцинация против гриппа

«Осенью, с сентября по декабрь, жители Московской области прошли вакцинацию, и охват составил более 62%. Вакцинация актуальна и защитит от предстоящей новой волны», — отмечает медик.

Фото: iStock/SeventyFour

Неспецифическая профилактика: что делать сейчас?

«Чаще мойте руки, используйте медицинские маски в местах скопления людей, избегайте тесных контактов и не трогайте грязными руками нос, глаза и рот», — даёт рекомендации эпидемиолог Зинаида Труш в диалоге с «Радио 1».

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

«ОРВИ может начинаться с небольшой температуры и слабости, а грипп — с резкого подъёма температуры и лихорадки. Не пренебрегайте симптомами, лучше обратиться к медицинскому работнику», — добавила специалист.

Грипп и коронавирус

«Вирусы постоянно мутируют, но у нас есть группы риска — дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Именно они должны в первую очередь соблюдать профилактические меры», — отмечает Зинаида.

Основные меры профилактики

мыть руки и соблюдать личную гигиену;

избегать тесного контакта и массовых скоплений людей;

регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку;

вести здоровый образ жизни: сон, питание и умеренные физические нагрузки.

Фото: iStock/megaflopp

«Главное — гигиена, дистанция, проветривание, здоровый сон и питание. Это защитит от большинства респираторных заболеваний», — подчеркивает эпидемиолог.