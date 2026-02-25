Как защитить себя от гриппа и ОРВИ: советы подмосковного эпидемиолога
В Московской области продолжается циркуляция вирусов гриппа А и В, в том числе так называемого свиного гриппа, при этом уровень заболеваемости пока не превышает сезонных норм.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш в эфире «Радио 1» рассказала о том, как защитить себя от гриппа и ОРВИ, а еще — о текущей ситуации с коронавирусом в регионе.
Вакцинация против гриппаЗинаида отметила, что основная профилактика гриппа — вакцинация, которую нужно проводить в предэпидемический сезон, осенью.
«Осенью, с сентября по декабрь, жители Московской области прошли вакцинацию, и охват составил более 62%. Вакцинация актуальна и защитит от предстоящей новой волны», — отмечает медик.Сейчас прививки делать уже поздно, поскольку для выработки антител требуется до четырёх недель. Тем не менее, те, кто привился осенью, остаются под защитой.
Неспецифическая профилактика: что делать сейчас?Для тех, кто не успел сделать прививку, остаются меры неспецифической профилактики: соблюдение гигиены, масочный режим и социальная дистанция.
«Чаще мойте руки, используйте медицинские маски в местах скопления людей, избегайте тесных контактов и не трогайте грязными руками нос, глаза и рот», — даёт рекомендации эпидемиолог Зинаида Труш в диалоге с «Радио 1».При первых симптомах необходимо немедленно обратиться к врачу.
«ОРВИ может начинаться с небольшой температуры и слабости, а грипп — с резкого подъёма температуры и лихорадки. Не пренебрегайте симптомами, лучше обратиться к медицинскому работнику», — добавила специалист.
Грипп и коронавирусПо словам эпидемиолога, циркулирующие штаммы вируса гриппа А и B не представляют особой опасности, но требуют внимания.
Что касается COVID-19, ситуация стабильна: еженедельно регистрируют 50–90 случаев среди 8,5 млн жителей региона. Вакцинацию от коронавируса можно проводить в любое время.
«Вирусы постоянно мутируют, но у нас есть группы риска — дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Именно они должны в первую очередь соблюдать профилактические меры», — отмечает Зинаида.
Основные меры профилактики
В беседе с «Радио 1» напомнили о простых правилах, которые помогают снизить риск заражения:
- мыть руки и соблюдать личную гигиену;
- избегать тесного контакта и массовых скоплений людей;
- регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку;
- вести здоровый образ жизни: сон, питание и умеренные физические нагрузки.
«Главное — гигиена, дистанция, проветривание, здоровый сон и питание. Это защитит от большинства респираторных заболеваний», — подчеркивает эпидемиолог.Следование этим рекомендациям поможет снизить риск заражения гриппом, ОРВИ и коронавирусом в межсезонье. Вакцинация осенью и соблюдение профилактических мер остаются ключевыми способами защиты.