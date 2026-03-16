Врач предупредила о риске ОРВИ в любое время года
Острые респираторные инфекции могут возникать не только зимой, но и в любое время года. Об этом рассказала врач-инфекционист медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева.
По словам специалиста, пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией обычно приходится на осенне-зимний период. Однако риск заражения сохраняется круглый год. Особенно уязвимыми остаются дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет.
Врач в беседе с RT пояснила, что большинство острых респираторных заболеваний вызывают вирусы. При этом в разные сезоны меняются факторы, которые могут спровоцировать инфекцию. Весной, например, организм адаптируется к изменению погодных условий и перепадам температуры. Переохлаждение из-за неправильно подобранной одежды может ослабить защитные функции организма.
Симптомы таких заболеваний остаются стандартными: боль или першение в горле, насморк, заложенность носа, кашель, чихание, повышение температуры, слабость и ломота в теле. При появлении этих признаков врач рекомендует обращаться к специалисту, чтобы установить точный диагноз и вовремя начать лечение.
По словам Болдыревой, терапия обычно включает симптоматические препараты, обильное питьё и отдых. Если болезнь длится более семи дней или появляются новые симптомы, например одышка или боль в груди, необходимо повторно обратиться к врачу.
Инфекционист также напомнила о мерах профилактики. Среди них вакцинация против гриппа и коронавирусной инфекции, регулярное проветривание помещений, соблюдение гигиены рук, а также сбалансированное питание и правильный режим труда и отдыха.