Врач предупредила о риске ОРВИ в любое время года

16 марта 2026, 13:54

Острые респираторные инфекции могут возникать не только зимой, но и в любое время года. Об этом рассказала врач-инфекционист медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева.





По словам специалиста, пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией обычно приходится на осенне-зимний период. Однако риск заражения сохраняется круглый год. Особенно уязвимыми остаются дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет.



Врач в беседе с RT пояснила, что большинство острых респираторных заболеваний вызывают вирусы. При этом в разные сезоны меняются факторы, которые могут спровоцировать инфекцию. Весной, например, организм адаптируется к изменению погодных условий и перепадам температуры. Переохлаждение из-за неправильно подобранной одежды может ослабить защитные функции организма.



