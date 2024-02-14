Россиянам назвали неожиданную причину появления морщин

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Врач-косметолог Елена Анойко заявила, что морщины в том числе и у молодых могут возникать из-за долгого сидения в телефоне, а именно – из-за излучения смартфона.
Всё дело в том, что так называемый «синий свет» проникает глубже в клетки кожи, чем остальные лучи видимого спектра, и достигает слоев дермы.
Кроме этого, морщины могут рано появится из-за генетической предрасположенности и воздействия ультрафиолета.
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«Текстовая» шея и «морщины напряжения» возникают из-за долгого сидения в телефоне. Как выглядит характерная поза стандартного юзера гаджета: угол наклона головы составляет приблизительно 60°C. В такой позе нагрузка на мышцы шеи возрастает в несколько раз и достигает 27 кг», — добавила в беседе с Газета.ру Анойко.
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Мелисса Тимофеева