Названо лучшее время для шлифовки и пилингов

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«Активное солнце для этих методик является строгим противопоказанием. Во время процедуры пучки лучей лазера проникают во все слои кожи, после чего важно использовать и постоянно обновлять крем с максимальным SPF при выходе на улицу на протяжении всего реабилитационного периода, который длится минимум месяц», — отметила в беседе с Газета.ру Антимирова.
Кроме этого, по её словам, в холодное время года рекомендовано фотоомоложение.
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