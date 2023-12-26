Врач Зимин: Блефаропластика и SMAS-лифтинг – популярнейшие процедуры в праздники

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Пластический хирург Дмитрий Зимин заявил, что наиболее популярными процедурами, которые делают во время праздников, являются Блефаропластика и SMAS-лифтинг.
Также в топе востребованных процедур эндоскопические операции, нитевой лифтинг, лазерная шлифовка лица.
Однако, помимо этого, зимний период считается временем активного распространения различных инфекций. Так, академик РАН, заместитель президента Российской Академии образования Геннадий Онищенко заявил о том, что хотя сейчас можно говорить о завершении коронавирусной пандемии. Сама болезнь никуда не делась, а её последствия всё ещё оказывают влияние на человечество.
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«И новогодние праздники, и майские каникулы — удобное время, когда мы можем без использования своего основного отпуска сделать процедуру, а потом успеть посидеть в тишине и восстановиться. Спрос на услуги пластического хирурга и косметолога во второй половине декабря и в начале января достаточно велик», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Зимин.
«Её последствия ещё будут долго выявляться и оцениваться. Потому что вся популяция мировая, восемь миллиардов человек, жила в условиях как прямого воздействия инфекции, так и косвенного», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Онищенко.
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Мелисса Тимофеева