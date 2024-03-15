Россиянам назвали самую полезную позу для сна

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Сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России Михаил Полуэктов считает, что самая полезная поза для сна — та, которую организм выбирает сам. Об этом сообщает aif.ru.
По мнению специалиста, качество сна определяется в первую очередь психологическим комфортом, по этой причине необходимо всегда ориентироваться на личные предпочтения. Полуэктов рассказал, что зачастую человек спит в положении полуэмбриона, данную позу вполне можно считать подходящей для полноценного отдыха организма, так как все мышцы и связки максимально расслаблены.
Медик отметил, что если «человек привык спать один и ему неудобно с кем-то вдвоем — сон с другим человеком не принесет пользы для здоровья», что также свидетельствует о важной роли личного комфорта.
Напомним, в эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали, как обеспечить себе здоровый сон. Основной акцент сделан на правильном положении и выборе подушки. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Медик отметил, что если «человек привык спать один и ему неудобно с кем-то вдвоем — сон с другим человеком не принесет пользы для здоровья», что также свидетельствует о важной роли личного комфорта.
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Екатерина Коршунова