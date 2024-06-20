Россиянам назвали самую полезную зелень

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В петрушке содержится почти в три раза больше витамина С, чем в апельсинах, а укроп предотвращает спазмы кишечника. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какая зелень полезнее всего и как правильно её употреблять.
«Одним из самых полезных видов зелени считается петрушка. В ней рекордное количество витамина С — почти в три раза больше, чем в апельсинах. И витамина К: чтобы получить дневную норму, достаточно съесть всего 10 г свежих листьев», — рассказала Кашух в интервью «Газете.Ru».Кроме того, петрушка богата калием, кальцием, витамином А и бета-каротином.
В укропе содержится магний, кальций, железо и витамин С. Эти элементы способствуют быстрому заживлению ран и помогают укрепить иммунитет. Также зелень укропа помогает переварить пищу и очистить кровь от лишнего холестерина. Помимо этого, в укропе содержатся эфирные масла, которые предотвращают спазмы кишечника.
Кашух рассказала и о полезных свойствах зелёного лука. Он также способен укрепить иммунитет и быстрее выздороветь после ОРЗ. В луке содержится много витамина К и калия, кальция и кремния, а также кобальта. Он помогает лучше усваивать железо и благоприятно влияет на память.
В пятерку самых полезных трав также входят руккола и чабрец.
Всю эту зелень можно есть как в замороженном, так и в сушёном виде, однако полезнее всего употреблять её свежей. При этом термическая обработка может снизить полезные свойства зелени, заключила специалист.
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