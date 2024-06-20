Раскрыта неожиданная польза персиков

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Персик является очень полезным фруктом, а также может стать профилактикой запора. Об этом рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.
Специалист пояснила, что персики являются источником клетчатки.
По её словам, всего в 100 г персиков содержится треть суточной нормы хрома и кремния. Кремний очень важен для коллагена, который поддерживает кожу, волосы, зубы, ногти и суставы. А хром необходим для правильного углеводного обмена. При его недостатке в организме человек начинает переедать.
Однако и злоупотреблять персиками не стоит, предупредила врач-диетолог. В них содержится много углеводов, поэтому людям, следящим за фигурой, не стоит съедать более 400 г персиков в день.
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«Клетчатка является углеводом, который не переваривается, помогает перистальтике желудочно-кишечного тракта и нормализует пищеварение. Кроме того, это отличная профилактика запоров и корм для наших полезных микробов», — рассказала Тихомирова в разговоре с «Газетой.Ru».
По её словам, всего в 100 г персиков содержится треть суточной нормы хрома и кремния. Кремний очень важен для коллагена, который поддерживает кожу, волосы, зубы, ногти и суставы. А хром необходим для правильного углеводного обмена. При его недостатке в организме человек начинает переедать.
Однако и злоупотреблять персиками не стоит, предупредила врач-диетолог. В них содержится много углеводов, поэтому людям, следящим за фигурой, не стоит съедать более 400 г персиков в день.
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Элина Позднякова