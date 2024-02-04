Диетолог назвала полезные свойства зелени

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Врач-диетолог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik подчеркнула, что зелень богата витаминами и минералами, что делает ее рекомендуемым компонентом рациона в зимний период.
Она отметила, что в зелени содержится разнообразие биологически активных веществ, включая красящие пигменты и клетчатку, благоприятную для микробиоты кишечника.
По словам врача, необходимо включать различные виды зелени в рацион, так как каждый из них обладает уникальным составом. Например, шпинат богат кальцием, а пряная зелень способствует снижению потребления соли.
Маргарита Арзуманян также подчеркнула, что микрозелень содержит особенно много микроэлементов и антиоксидантов, рекомендуя включать ее в состав салатов. Она отметила, что свежая зелень наилучшим образом сохраняет свои полезные свойства, но даже в замороженном и сушеном виде она остается ценным элементом питания.
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По словам врача, необходимо включать различные виды зелени в рацион, так как каждый из них обладает уникальным составом. Например, шпинат богат кальцием, а пряная зелень способствует снижению потребления соли.
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Артем Кузьмин