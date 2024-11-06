Россиянам озвучили простой способ увлажнить воздух при отопительном сезоне

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Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова заявила, что во время отопительного сезона увлажнить сухой воздух могут помочь комнатные растения, а также аквариум с рыбками.
Она напомнила о вреде сухого воздуха для здоровья.
Кроме этого, она рекомендовала проветривать помещения, а также регулярно проводить влажную уборку.
Ранее терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что утро является наиболее опасным временем суток для гипертоников из-за нагрузки на сердце.
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«Самый простой вариант увлажнения воздуха, не считая мокрых полотенец на батареях отопления, — ёмкости с широким горлом, которые наполняются водой с гидрогелевыми шариками и ставятся на подоконники. Лучше всего приобретать домашний папоротник, комнатную липу, фикус, драцену. Своевременно поливайте растения, а также опрыскивайте утром и вечером», — добавила в беседе с NEWS.ru Омарова.
Кроме этого, она рекомендовала проветривать помещения, а также регулярно проводить влажную уборку.
Ранее терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что утро является наиболее опасным временем суток для гипертоников из-за нагрузки на сердце.
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Мелисса Тимофеева