Россиянам перечислили самые калорийные фрукты

Морщины являются неотъемлемой частью процесса старения, но у некоторых людей они появляются раньше, в то время как другие сохраняют молодость даже в зрелом возрасте. На появление морщин влияет множество факторов, и многие из них связаны с образом жизни, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.