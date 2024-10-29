Россиянам перечислили самые калорийные фрукты

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Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова заявила, что наиболее калорийными из всех фруктов являются бананы.
«Лидером из них являются бананы, где на 100 г приходится примерно 20 г углеводов. Так как вес одного банана составляет около 200 г, то на один фрукт приходится около 200 калорий. Тем, кто страдает избыточной массой тела или сахарным диабетом рекомендуется ограничивать потребление этого продукта. Лучше выбирать слегка недозрелые бананы, так как в них содержится меньше углеводов и больше клетчатки», — отметила в беседе с Газета.ру Устинова.
Далее в этом рейтинге, по словам специалиста, следуют виноград, хурма и виноград.
А диетолог Полина Журавлева заявила, что в плане здорового питание можно брать опыт советских, грамотно составленных диет, беря из него самое лучшее.
«Сегодня мы смотрим на быстроту приготовления и удобство. Поэтому стоит обратить внимание на советский опыт и взять из него лучшее: сконцентрироваться на натуральных продуктах, ограничить потребление обработанных продуктов, настроиться на сбалансированное питание и не забывать есть сезонные продукты, а также давать организму отдых от тяжелой и жирной пищи», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.Ранее гастроэнтеролог клиники Ольга Евлашева заявляла, что злоупотребление чаем опасно, так как это может вызвать передозировку кофеином.
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