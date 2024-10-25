Врач Евлашева заявила об опасности передозировки чаем

Фото: iStock/WiroKlyngz
Гастроэнтеролог клиники Ольга Евлашева заявила, что злоупотребление чаем опасно, так как это может вызвать передозировку кофеином.
Она отметила, что рекомендуется пить не более пяти чашек чая в день.
Ранее врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» призвала употреблять орехи на ежедневной основе.
Читайте также:
Диетолог Дианова раскрыла неожиданную пользу орехов
Врач Федосьина объяснила, почему кофе не следует пить после еды
Хирург Умнов рассказал о неожиданных целебных свойствах зелёного чая
«Умеренное потребление чая является безопасным для большинства людей, более трех-четырех чашек в день могут иметь некоторые негативные эффекты. Чайные листья естественным образом содержат кофеин. Чрезмерное потребление этого вещества из чая или любого другого источника может способствовать чувству тревоги и беспокойства», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.
Ранее врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» призвала употреблять орехи на ежедневной основе.
Читайте также:
Диетолог Дианова раскрыла неожиданную пользу орехов
Врач Федосьина объяснила, почему кофе не следует пить после еды
Хирург Умнов рассказал о неожиданных целебных свойствах зелёного чая
Мелисса Тимофеева