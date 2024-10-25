Врач назвала лучший для осени продукт, восполняющий все витамины

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Осенью организм человека перестраивается, готовясь к холодам. В связи с этим люди часто испытывают тревожность, усталость, депрессию и сами себе назначают курс витаминов, чтобы восполнить все необходимое. Однако всегда ли нужно употреблять «баночные» препараты, что чувствовать себя здорово?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саламатина в беседе с «Радио 1» сообщила, что недостающие полезные вещества организм может взять сам, главное при этом — разнообразие рациона.
По ее словам, прописывать самому себе витамины — опасно, потому что есть какие-то добавки, в которых содержатся вещества, которые будут излишеством для конкретно вашего организма, что тоже не является правильным.
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«Давайте своему организму все, он выберет то, что нужно, сам. Не надо его долбать. Есть у нас суперфуды в нашем обычном питании, которые просто стоит употреблять. Например, осенью — квашенная капуста, в которой много витамина С и полезных веществ, нужных пищевых волокон, там процесс брожения не заканчивается», — сказала эксперт.
По ее словам, прописывать самому себе витамины — опасно, потому что есть какие-то добавки, в которых содержатся вещества, которые будут излишеством для конкретно вашего организма, что тоже не является правильным.
«Многие начинают употреблять аскорбинку и зарабатывают себе другие проблемы: камни в почках, повышается уровень мочевой кислоты. Лучше всего принимать натуральное. Если какие-то добавки, то только по рекомендации специалиста», — заключила врач-диетолог.
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Анастасия Бондарева