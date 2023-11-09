Врач предупредила категорию россиян, которым серьезно могут навредить цитрусовые

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторым людям страше 50 лет не стоит есть цитрусовые.
О вреде плодов она рассказала «Вечерней Москве».
Эксперт объяснила, что после 50 лет становится сложнее противостоять аллергическим реакциям. Употребление апельсинов, мандаринов, лимонов и других цитрусовых также опасно тем людям, у которых есть предрасположенность к сахарному диабету.
Ярко-оранжевые плоды содержат кислоту, которая улучшает пищеварение за счет стимуляции работы желудка, но при этом, они могут вызывать обострение болезней ЖКТ.
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Эксперт объяснила, что после 50 лет становится сложнее противостоять аллергическим реакциям. Употребление апельсинов, мандаринов, лимонов и других цитрусовых также опасно тем людям, у которых есть предрасположенность к сахарному диабету.
«Цитрусовые могут спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка. Если у человека есть воспаление в желудке, могут начаться боли или изжога», — подытожила Соломатина.Ранее Елена Соломатина заявляла, что фастфуд и жирное мясо могут способствовать развитию атеросклероза, который, в свою очередь, влияет на слух человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак