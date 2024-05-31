Россиянам раскрыли, как уберечь ребёнка от теплового удара

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Доктор медицинских наук, профессор, эксперт Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Мехман Мамедов рассказал, что уберечь ребёнка от теплового удара помогут специальные защитные средства, нахождение в тени, а также головной убор.
«В пик солнца дети должны быть однозначно в тени. Малышей следует мазать специальными средствами от солнца. Особенно открытые места. Стоит не забывать о головном уборе для малыша», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Мамедова.
До этого россиянам рассказали о продуктах, содержащих большое количество антиоксидантов, способных защитить кожу от ультрафиолета. Как пишет Общественная Служба Новостей, к ним относятся чёрный шоколад, зелень, жирная рыба, богатая омега-3, фрукты и овощи красного и оранжевого цвета, капуста, а также зелёный и чёрный свежезаваренный чай.
Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.
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