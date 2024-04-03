Россиянам раскрыли, когда начинается возрастное снижение зрения

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Офтальмолог Наталия Боша заявила, что возрастное снижение остроты зрения у человека начинается с 35-летнего возраста.
По её словам, в таких случаях людям назначают очки для чтения и расслабляющие капли.
Она добавила, что перенапряжение глаз вблизи может вызвать ряд осложнений, среди которых боли в глазах, головные боли и повышенное внутриглазное давление.
Ранее врач-офтальмолог Сергей Начинкин заявлял о необходимости посещать окулиста не реже одного-двух раз в год для того, чтобы не потерять зрение.
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«Расслабляющие капли могут помочь снять спазм, который появляется из-за отсутствия адекватной коррекции, и зрение вдаль улучшится, но для близи обязательно нужны очки. На начальных этапах гимнастика для глаз помогает человеку видеть вблизи без очков», — пояснила в беседе с Газета.ру Боша.
Ранее врач-офтальмолог Сергей Начинкин заявлял о необходимости посещать окулиста не реже одного-двух раз в год для того, чтобы не потерять зрение.
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Мелисса Тимофеева