Врачи рассказали о причинах снижения остроты зрения весной

Фото: istockphoto/ktsimage
Весной глаза могут страдать от разных причин, среди которых пыль и аллергены, яркое солнце, ветер, перепады температуры и атмосферного давления, а также обострения хронических заболеваний. Медики выделяют также непосредственное снижение зрения в весенний период — гемералопию, или, как говорят в народе, «куриную слепоту».
Специалисты Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1» рассказали о симптомах гемералопии, причинах её появления и способах лечения заболевания. Болезнь проявляется снижением способности чётко видеть в сумерки и в ночное время. Возникают проблемы с ориентированием в затемнённом помещении. Развивается гемералопия из-за нарушения работы фоторецепторов глаза — так называемых палочек и колбочек.
Это довольно неприятное состояние, особенно для тех, кто управляет автомобилем. По статистике из-за нарушения сумеречного зрения происходит столько же аварий, сколько из-за управления машиной в нетрезвом состоянии.
Причины возникновения заболевания могут быть разными. Оно часто встречается у близоруких людей, тех, кто страдает глаукомой или катарактой. Но если такое состояние возникает внезапно, это почти наверняка связано с дефицитом витамина А, который обеспечивает бесперебойную работу фоторецепторов сетчатки глаза.
Фото: istockphoto/Vasyl Dolmatov
В случае появления признаков гемералопии следует немедленно обратиться к офтальмологу, чтобы исключить появление серьёзных проблем со зрением. А параллельно с этим нужно начать пополнять в организме запас витамина А и его предшественника бета-каротина. Больше всего витамина А содержится в продуктах животного происхождения — печени, рыбе, яйцах. Основными растительными источниками провитамина А являются овощи и фрукты жёлтого, оранжевого и красного цвета — морковь, шиповник, облепиха, сладкий перец, черешня, тыква и кабачки, а также шпинат, горох, зелёный лук и петрушка.
Помимо правильного питания, весной очень важно защищать глаза от воздействия вредных факторов окружающей среды. Кроме пыли и аллергенов, вредное воздействие могут оказать лучи долгожданного солнца. Весеннее солнце очень активно и его лучи могут легко привести к ожогу роговицы, катаракте или макулярной дегенерации. Поэтому, наслаждаясь весенним теплом, не следует забывать надевать солнцезащитные очки.
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Это довольно неприятное состояние, особенно для тех, кто управляет автомобилем. По статистике из-за нарушения сумеречного зрения происходит столько же аварий, сколько из-за управления машиной в нетрезвом состоянии.
Фото: istockphoto/Vasyl Dolmatov
В случае появления признаков гемералопии следует немедленно обратиться к офтальмологу, чтобы исключить появление серьёзных проблем со зрением. А параллельно с этим нужно начать пополнять в организме запас витамина А и его предшественника бета-каротина. Больше всего витамина А содержится в продуктах животного происхождения — печени, рыбе, яйцах. Основными растительными источниками провитамина А являются овощи и фрукты жёлтого, оранжевого и красного цвета — морковь, шиповник, облепиха, сладкий перец, черешня, тыква и кабачки, а также шпинат, горох, зелёный лук и петрушка.
Помимо правильного питания, весной очень важно защищать глаза от воздействия вредных факторов окружающей среды. Кроме пыли и аллергенов, вредное воздействие могут оказать лучи долгожданного солнца. Весеннее солнце очень активно и его лучи могут легко привести к ожогу роговицы, катаракте или макулярной дегенерации. Поэтому, наслаждаясь весенним теплом, не следует забывать надевать солнцезащитные очки.
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Александр Бойцов