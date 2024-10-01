Диетолог Пичугина раскрыла главные принципы здорового питания для пожилых людей

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Правильный рацион способен защитить человека от множества болезней и даже замедлить старение, особую важность сбалансированная диета приобретает для людей в возрасте, при этом важно учесть изменившиеся с годами потребности и возможности организма. О том, какие продукты полезны пожилым людям, а каких следует избегать, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Правильное питание на долгие годы поддержать хорошее самочувствие, физическую активность и когнитивные способности. Пожилым людям нужен белок из расчёта: один грамм белка на один килограмм массы тела. При этом соотношение между растительными и животными белками лучше всего один к одному», — сказал Пичугина.Она отметила, что из животных белков предпочтение следует отдавать белому мясу птицы и речной и морской рыбе. Полезны скумбрия, треска, карп, щука и судак. Варёную рыбу желательно есть не менее трёх раз в неделю. А количество яиц стоит ограничить двумя-тремя в неделю и есть их приготовленными всмятку или в омлете.
Необходимо также, чтобы в рационе всегда были овощи.
«Нужно включать в рацион сложные углеводы, богатые клетчаткой и пектинами: овощи, фрукты, крупы, цельнозерновой хлеб. Овощи должны сопровождать каждый прием пищи», — подчеркнула диетолог.А вот количество употребляемых колбас и консервов желательно свести к минимуму. Неполезны пожилым людям также бульоны и красное мясо, так как эти продукты могут способствовать развитию подагры и формированию камней в почках. Кроме того, стоит сократить употребление сахара и различных сладостей.
«В день рекомендуется употреблять не более 30 граммов простого сахара и ограничивать себя в сдобной выпечке, белом хлебе и сладостях. Конфеты лучше заменить сухофруктами и есть их после основного приёма пищи. И стоит включить в рацион фрукты и ягоды», — сказала Пичугина.Эксперт добавила, что пожилым людям рекомендуется также употреблять как можно меньше соли и следить за количеством жиров.
«Людям в возрасте 60+ рекомендуется не более 70–80 граммов жиров в день, 75+ – 65–70 г. При ожирении — не более 45-50 г. При этом не менее половины суточного объема жиров должны составлять растительные масла. Необходимо включать в рацион продукты с Омега 3 и Омега 9. Хорошие жиры – рыбный, а также льняное масло и оливковое. Не стоит есть животные насыщенные и трансжиры, кукурузное, пальмовое, кунжутное и другие масла с Омега 6», — объяснила Пичугина.Она также сообщила, что суточная потребность в жидкости у пожилых людей составляет около полутора литров. Полезно пить компоты, соки, отвар шиповника и жидкий чай с лимоном или молоком. А вот крепкий чай и кофе не рекомендуются. Кофе можно заменить напитком из цикория, но и его не нужно пить более одной чашки в день.
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