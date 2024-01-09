Россиянам раскрыли, от чего отказаться во время изменений атмосферного давления

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Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский заявил, что, поскольку резкое изменение атмосферного давления может отразиться на самочувствии, то в этот период следует снизить режим нагрузок, наладить питание и более внимательно относится к своему здоровью.
В частности, он посоветовал значительно сократить потребление соли, кофе, чая, отказаться от алкоголя, а также снизить физическую активность.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве на этой неделе можно будет ожидать некоторое потепление.
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«Не надо злоупотреблять солью, исключить кофе и крепкий чай, алкоголь. Лучше употреблять чай с мелиссой, с ромашкой, с бергамотом. Можно пить зелёные чаи. Хотя некоторые зелёные чаи повышают артериальное давление, поэтому здесь надо быть аккуратнее», — прокомментировал в беседе с RT Серебрянский.
«В ночь на четверг вновь подморозит до -10…-15°C. Днём по нынешним меркам довольно тепло, ожидается -2…-4°C. Мы на какое-то время попадем в теплый сектор ныряющего циклона. Его прохождение будет сопровождаться довольно плотным ветром с порывами 12...17 м в секунду. В течение практически всего дня четверга прогнозируется метель», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
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Мелисса Тимофеева