Россиянам раскрыли правильное использование кондиционера

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Врач-отоларинголог Нияз Мухамадьяров заявил, что безопасному использованию кондиционера способствуют работа устройства в режиме 22-24°C, направление потока воздуха в потолок, а также регулярная чистка фильтров.
«Чтобы болезнетворные бактерии, накопившиеся в воздухе и на внутренних компонентах устройства, не распространялись по комнате, рекомендуется впускать в помещение новый воздух каждые 15-30 минут или использовать кондиционер вместе с бризером — устройством, которое обеспечивает приток свежего воздуха с улицы», — добавил в беседе с RT Мухамадьяров.
А клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова отметила, что для того, чтобы избежать конфликтов с коллегами из-за кондиционера, важно обсудить все вопросы, касающиеся его использования, спокойно.
«Конфликты из-за кондиционера разгораются часто, так как люди по-разному воспринимают температуру в помещении и имеют разное здоровье. Важно обсуждать с коллегами такие вопросы спокойно. Некоторые люди боятся не только конфликтов, но и вообще обсуждения темы, терпят, а потом «взрываются». Избегание или подавление оппонента не приведут к хорошему», – пояснила в беседе с АГН «Москва» специалист.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что у 51% россиян не происходит ссор в рабочих коллективах из-за кондиционера.
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Мелисса Тимофеева