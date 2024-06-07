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Россиянам раскрыли правильное использование кондиционера

Врач Мухамадьяров рекомендовал впускать новый воздух каждые 15 минут
07 июня 2024, 14:48
Фото: iStock/didecs

Фото: iStock/didecs

Врач-отоларинголог Нияз Мухамадьяров заявил, что безопасному использованию кондиционера способствуют работа устройства в режиме 22-24°C, направление потока воздуха в потолок, а также регулярная чистка фильтров.
«Чтобы болезнетворные бактерии, накопившиеся в воздухе и на внутренних компонентах устройства, не распространялись по комнате, рекомендуется впускать в помещение новый воздух каждые 15-30 минут или использовать кондиционер вместе с бризером — устройством, которое обеспечивает приток свежего воздуха с улицы», — добавил в беседе с RT Мухамадьяров.

А клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова отметила, что для того, чтобы избежать конфликтов с коллегами из-за кондиционера, важно обсудить все вопросы, касающиеся его использования, спокойно.



«Конфликты из-за кондиционера разгораются часто, так как люди по-разному воспринимают температуру в помещении и имеют разное здоровье. Важно обсуждать с коллегами такие вопросы спокойно. Некоторые люди боятся не только конфликтов, но и вообще обсуждения темы, терпят, а потом «взрываются». Избегание или подавление оппонента не приведут к хорошему», – пояснила в беседе с АГН «Москва» специалист.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что у 51% россиян не происходит ссор в рабочих коллективах из-за кондиционера.

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#психолог
#здоровье
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#люди
Акцию по проверке здоровья проведут в 33 парках Подмосковья 8 и 9 июня
07 июня 2024, 14:33

Фото: iStock/Amorn Suriyan

Очередную акцию по проверке здоровья проведут в ближайшие выходные — 8 и 9 июня — в тридцати трёх парках Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря акции «Проверь своё здоровье в парке» жители Подмосковья могут объединить прогулку с заботой о себе. В рамках акции можно пройти диагностику на свежем воздухе и получить консультацию специалиста», — пояснил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.


Для того, чтобы пройти медосмотр в парке, нужно будет взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. По результатам осмотра пациенты могут получить направления на более глубокое обследование в поликлинике.

Подмосковную летнюю медицинскую акцию «Проверь своё здоровье в парке» впервые запустили в 2022 году, она оказалась очень востребованной жителями.

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#парки
#здоровье
#медицина
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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Психолог Волкова рассказала, как сказки помогают детям справится со стрессом
07 июня 2024, 13:08

Фото: istockphoto / Choreograph

Психолог НИКИ детства Юлия Волкова рассказала о пользе сказкотерапии. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Иногда родителям бывает сложно договориться с ребенком и услышать друг друга.

«Здесь как раз может прийти на помощь сказкотерапия. Метод заключается в том, что ребенку рассказывают историю, герой которой он сам. При этом в повествовании для его персонажа придумываются определенные трудности, с которыми он справляется. Так можно проработать психологические сложности, с которыми столкнулся ребенок в реальности», — рассказала психолог Юлия Волкова.

Также специалист добавила, что у детей преобладает образное мышление, поэтому любая важная для их развития информация должна передаваться через яркие образы.

«Для того, чтобы побудить ребенка к изменениям, с помощью сказки родители могут создать те условия, которые подсвечивают разные проблемы и их последствия. Так дети начинают больше размышлять над ситуацией и ищут способ ее изменить как самостоятельных, так и при помощи взрослых», — объяснила психолог.

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#подмосковье
#психолог
#дети
#помощь
#алкоголь
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«Невозможно»: Онкоэксперт опроверг возможность существования вакцины от рака
Онкоспециалист Дронов опроверг информацию о создании вакцины от рака
07 июня 2024, 12:15

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В России прошли первые испытания вакцины против всех видов рака, которые показали хорошие результаты, об этом сообщил глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с «Газетой.Ru».
«Действительно, создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии», — сказал Александр Гинцбург.

Ученый отметил, что терапевтическая вакцина создана на основе мРНК-технологий, как и препараты от COVID-19 и будет разработана индивидуально для каждого — с учетом конкретных особенностей пациента.

Председатель Исполкома «Движения против рака» Николай Дронов в беседе с «Радио 1» обозначил своё мнение по поводу разработки новой вакцины.
«Могу сказать, что никаких достоверных и допустимых доказательств существования такой вакцины, которая бы помогла справиться с раком, у меня нет. Можно обратиться в институт Герцена, где расскажут, почему это пока невозможно. Если бы это было так просто, мы бы, слава Богу, могли закончить нашу работу», — отметил эксперт.

Также собеседник добавил, что вероятность, что лекарство будет разработано для каждого пациента отдельно, мала.

«С учётом доктрины персонифицированной медицины возможно многое, в том числе определение индивидуальных характеристик опухоли и определение персонифицированного лечения. Но создание вакцины, которая позволяла бы полностью исключить рак, пока, на мой взгляд, не представляется возможным на сегодняшний день», — поделился специалист.

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В Подмосковье с начала года заготовили более 33 тонн донорской крови
07 июня 2024, 12:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 33 тысяч тонн донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области с начла текущего года, число доноров растёт, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В Подмосковье ежегодно увеличивается количество доноров, благодаря этому в регионе всегда есть необходимый запас крови и её компонентов. (…) С начала этого года нам удалось заготовить на 3 тонны крови больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил глава Минздрава региона Алексей Сапанюк.
Он добавил, что большинство доноров сдают кровь безвозмездно.

Сделать донацию крови и её компонентов можно в Московском областном центре крови: приём там ведётся ежедневно, без выходных, с 8 утра до 14:00. Центр расположен по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37А. Кроме того, кровь можно сдать на выездных донорских акциях, которые регулярно проводят в регионе. Подробную информацию об этом можно получить по телефону координационного центра донорства крови: 7-495-305-77-00.

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#донорская кровь
#минздрав мо
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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Нарколог Холдин рассказал, когда дети впервые пробуют сигареты и алкоголь
07 июня 2024, 11:51

Фото: iStock/LIgorko

Дети начинают пробовать спиртные напитки и сигареты в раннем подростковом возрасте, об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня возраст, когда дети пробуют курить и пить алкоголь, это 11-13 лет. Это возраст, когда ребёнок активно познаёт мир, при этом он очень подвержен влиянию сверстников. Самыми авторитетными людьми для становятся не взрослые — родители или педагоги, а одноклассники или старшие подростки», — сказал Холдин.
Он предупредил, что для того, чтобы оградить ребёнка от пагубных привычек, основы здорового образа жизни необходимо заложить раньше, до подросткового периода. И главный способ обучения здесь — личный пример: если в доме не курят и не пьют, ребёнок усваивает это в качестве нормы.

Холдин также отметил, что риск «поэкспериментировать» с алкоголем или сигаретами у детей возрастает на каникулах, когда появляется много свободного времени и слабеет контроль взрослых.

Нарколог призвал родителей, которые узнали о таких «экспериментах», не кричать на ребёнка, а спросить у него, как и почему это произошло, а также объяснить опасные последствия зависимостей. А если беседа не помогает — не стесняться обратиться к специалистам наркодиспансера.

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#нарколог
#дети
#сигареты
#алкоголь
#минздрав мо
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Нейрохирурги МОНИКИ спасли пациентку с огромной опухолью мозга
07 июня 2024, 10:47

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

У 62-летней женщины, которая поступила в одну из подмосковных больниц с эпилепсией, при которой судорожные приступы повторяются видимых причин, врачи обнаружили крупную опухоль головного мозга, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентку перевели в нейроонкологическое отделение МОНИКИ им. Владимирского. Там её дообследовали и прооперировали.

«Пациентке была проведена костно-пластическая трепанация черепа и удалена опухоль диаметром шесть сантиметров. По результатам гистологического исследования обнаружена менингиома – внемозговая доброкачественная опухоль, которая без лечения может привести к отёку мозга и смерти пациента», — говорится в сообщении.

После удаления опухоли пациентка быстро пошла на поправку, к ней вернулась нарушенная опухолью подвижность. Для дальнейшей реабилитации женщину перевели в неврологическое отделение по месту жительства.

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#медицина
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#подмосковье
#минздрав мо
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Россиянам рассказали, как часто можно есть мясо с жировыми прослойками
Диетолог Герасимова: Мясо с жиром не стоит есть чаще двух раз в неделю
07 июня 2024, 03:23

Фото: istock / Vladimir Mironov

Нежирное мясо можно есть каждый день. Осторожно нужно употреблять стейки с тонкими прослойками жира, которые могут создавать иллюзию, что мясо постное. Фактически такое мясо содержит много насыщенных жиров, которые повышают риск инсультов и инфарктов.
Она пояснила, что мясо считается нежирным, если в нем содержится до 5 граммов жира на 100 граммов.

«Такие продукты можно употреблять ежедневно в рамках в целом сбалансированного рациона. Жирность от 5 до 18 граммов считается средней, такие продукты хороши для периодического употребления 2-4 раза в неделю. Мясо с содержанием жиров более 18 граммов, — это то самое мясо с прослойками, — можно употреблять не чаще одного-двух раз в неделю», — рассказал диетолог Мария Герасимова в беседе с «Газетой.Ru».
Она также посоветовала ограничить потребление красного мяса до 300 граммов в неделю. Это один небольшой стейк.

Как утверждает врач, основной проблемой мяса являются насыщенные жиры, который при чрезмерном употреблении повышают «плохой» холестерин ЛПНП. Она призвала покупать мясо без видимых жировых прослоек, либо обрезать их перед готовкой.

«С птицы снимайте кожу. Особое внимание уделите стейкам из красного мяса: из-за тонких прослоек визуально кажется, что жира нет. При этом общая жирность будет очень высокой. Поэтому смотрите на общую жирность продукта», — резюмировала Герасимова.
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#продукты
#птицы
#врач
#мясо
#диетолог
#питание
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В подмосковные стоматологические поликлиники поступят ещё 40 единиц современного оборудования
06 июня 2024, 21:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для стоматологических поликлиник Московской области закупят 40 единиц нового медицинского оборудования. Это, в частности, аппараты для снятия зубных отложений, дентальные рентгеновские аппараты и многие другое, сообщил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
«Для повышения качества стоматологической помощи жителям внедряются новые проекты, – например, «Стоматология. Перезагрузка». Помимо этого, закупается современное оборудование. В текущем году в медучреждения Подмосковья поступят ещё 40 единиц стоматологической техники более чем на 33 млн рублей», – уточнил Сапанюк.
Как добавили в подмосковном Минздраве, медицинская техника поступит в 14 лечебных учреждений Подмосковья. Оборудование закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева по национальному проекту «Здравоохранение».

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#здоровье
#здравоохранение
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#подмосковье
#минздрав мо
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Названы самые популярные косметологические процедуры на лето
Косметолог Гребенщикова: SMAS-лифтинг можно делать летом
06 июня 2024, 19:50

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Косметолог, главный врач клиники Александра Гребенщикова заявила, что летом особенно популярны такие процедуры, как SMAS-лифтинг, RSL-скульптурирование и гидропилинг.
По её словам, их спокойно можно делать в летний период времени. Так, например, ультразвуковой SMAS-лифтинг не повреждает кожу.

«Особенно растет интерес к RSL-скульптурированию. Эта методика основана на воздействии вращающихся сфер и компрессии, что способствует быстрому лимфодренажу и уменьшению целлюлита. Процедура позволяет за короткий срок добиться заметных результатов в моделировании контуров тела», – добавила в беседе с Газета.ру Гребенщикова.

Ранее врач, эксперт по омоложению и здоровому образу жизни, косметолог Светлана Трифонова заявила, что для сохранения молодости и свежести кожи лица необходимо выбирать подходящие средства по уходу, включающие витаминные компоненты.

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