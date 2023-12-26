Автоэксперт Хайцеэр призвал включать кондиционер в машине зимой

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Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил о важности включения кондиционера в машине в зимний период во избежание дальнейших поломок.
«Кондиционер зимой включать не просто можно, а нужно. Если этого не делать, весной, когда вы начнёте пользоваться им активно, могут появиться серьёзные проблемы. Так, кондиционер смазывается маслом. Если агрегатом не пользоваться, то масло стечёт, а детали останутся без смазки. Тогда они будут усиленно разрушаться от трения и может произойти поломка», — пояснил в беседе с Газета.ру Хайцеэр.
Он добавил, что из-за неграмотного использования сломаться могут подшипники, трубки кондиционера, уплотнители, а также компрессор. Всё это может привести к дорогостоящему ремонту.
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