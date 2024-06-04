Опрос показал, является ли кондиционер причиной раздора в российских коллективах

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Опрос сервиса SuperJob показал, что у 51% россиян не происходит ссор в рабочих коллективах из-за кондиционера.
Как передаёт RT, 29% россиян заявили о случаях споров из-за температуры в помещениях, а 20% сообщили об отсутствии кондиционеров на работе.
А аналитический центр SOKOLOV провёл исследование и выяснил отношение москвичей к обручальным кольцам. Так, каждый пятый житель столицы считает, что привычка носить обручальное кольцо и верность партнёру взаимосвязаны, в то время как три четверти опрошенных имеет противоположную точку зрения.
Как передаёт «Вечерняя Москва», половина респондентов носит свои обручальные кольца постоянно, а каждый десятый опрошенный перестал носить украшение из-за несоответствующего размера.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 12% россиян считают самой скучной работу охранников, 11% — бухгалтеров.
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А аналитический центр SOKOLOV провёл исследование и выяснил отношение москвичей к обручальным кольцам. Так, каждый пятый житель столицы считает, что привычка носить обручальное кольцо и верность партнёру взаимосвязаны, в то время как три четверти опрошенных имеет противоположную точку зрения.
Как передаёт «Вечерняя Москва», половина респондентов носит свои обручальные кольца постоянно, а каждый десятый опрошенный перестал носить украшение из-за несоответствующего размера.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 12% россиян считают самой скучной работу охранников, 11% — бухгалтеров.
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Мелисса Тимофеева