Санконтроль предотвратил завоз в Россию шести опасных инфекций

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Система санитарно-карантинного контроля на границе России в прошлом году предотвратила завоз шести опасных инфекций в РФ. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Роспотребнадзора.
«Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила предотвратить завоз шести опасных инфекций и сохранить здоровье российских граждан», — сказала она.Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Новый вирус отличается от предыдущего тем, что передаётся бессимптомно. Заразиться можно, просто находясь рядом с инфицированным человеком и вдыхая с ним один воздух.
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