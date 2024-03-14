Mash: Новый смертоносный вирус-мутант обнаружили в Великобритании

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В Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Об этом передает Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные ученых.
Новый вирус отличается от предыдущего тем, что передаётся бессимптомно. Заразиться можно, просто находясь рядом с инфицированным человеком и вдыхая с ним один воздух.
Из-за значительной нагрузки на медицинские учреждения внутри страны, британские врачи обратились за помощью к голландским вирусологам. Те в свою очередь провели исследование над 600 пациентами и обнаружили, что вирус стал в разы опаснее.
Профессор Фрэнк Кобеленс из Медицинского центра Амстердамского университета призвал коллег рассмотреть новые способы диагностики заболевания. Чтобы оперативно выявлять новый вид туберкулёза и не допустить его распространения по всей Европе, как это было с коронавирусом.
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Из-за значительной нагрузки на медицинские учреждения внутри страны, британские врачи обратились за помощью к голландским вирусологам. Те в свою очередь провели исследование над 600 пациентами и обнаружили, что вирус стал в разы опаснее.
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Мария Федоровцева