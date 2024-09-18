Врач-дерматовенеролог Платицына рассказала про секреты идеального крема для тела

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Выбор идеального крема для тела может быть затруднён из-за разнообразия продуктов на рынке. Поэтому важно учесть основные факторы, чтобы определить наиболее подходящий вариант.
Анализ состава. Крем должен соответствовать типу кожи и содержать ингредиенты, которые эффективно увлажняют, питают и защищают кожу от негативных воздействий окружающей среды. Следует избегать кремов с парабенами, минеральными маслами, искусственными красителями и ароматизаторами, так как они могут вызвать аллергические реакции или раздражение. С езонность. Летом рекомендуется использовать лёгкие гелевые или лосьоны, которые быстро впитываются и не оставляют жирного блеска. Наличие SPF обязательно для защиты от ультрафиолетового излучения. Зимой предпочтительнее выбирать более плотные и насыщенные кремы с маслами и воском, создающие барьер для удержания влаги в коже и защиты от сухости и шелушения. Возраст и состояние кожи. Молодую кожу нужно легко увлажнять и защищать от внешних факторов, поэтому подойдут кремы с антиоксидантами и витаминами. Зрелая кожа требует более интенсивного ухода, поэтому следует выбирать кремы с антивозрастными компонентами, такими как коллаген, эластин, ретинол и коэнзим Q10. Для кожи с проблемами, такими как пигментация, растяжки или рубцы, подойдут продукты с осветляющими, регенерирующими или лечебными ингредиентами, например, аллантоином или пантенолом.
«Выбор идеального крема для тела — это индивидуальный процесс, который требует учета типа кожи, возраста, климата и личных потребностей. Врач-дерматовенеролог, в таком случае, должен выбрать лучший уход за кожей, поддерживающий здоровье и предотвращающий появление проблем», — сообщает врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Платицына.
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