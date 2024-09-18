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Врач-дерматовенеролог Платицына рассказала про секреты идеального крема для тела

18 сентября 2024, 10:30
Фото: istockphoto / chanakon laorob

Фото: istockphoto / chanakon laorob

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Выбор идеального крема для тела может быть затруднён из-за разнообразия продуктов на рынке. Поэтому важно учесть основные факторы, чтобы определить наиболее подходящий вариант.


  1. Анализ состава. Крем должен соответствовать типу кожи и содержать ингредиенты, которые эффективно увлажняют, питают и защищают кожу от негативных воздействий окружающей среды. Следует избегать кремов с парабенами, минеральными маслами, искусственными красителями и ароматизаторами, так как они могут вызвать аллергические реакции или раздражение.
  2. Сезонность. Летом рекомендуется использовать лёгкие гелевые или лосьоны, которые быстро впитываются и не оставляют жирного блеска. Наличие SPF обязательно для защиты от ультрафиолетового излучения. Зимой предпочтительнее выбирать более плотные и насыщенные кремы с маслами и воском, создающие барьер для удержания влаги в коже и защиты от сухости и шелушения.
  3. Возраст и состояние кожи. Молодую кожу нужно легко увлажнять и защищать от внешних факторов, поэтому подойдут кремы с антиоксидантами и витаминами. Зрелая кожа требует более интенсивного ухода, поэтому следует выбирать кремы с антивозрастными компонентами, такими как коллаген, эластин, ретинол и коэнзим Q10. Для кожи с проблемами, такими как пигментация, растяжки или рубцы, подойдут продукты с осветляющими, регенерирующими или лечебными ингредиентами, например, аллантоином или пантенолом.
«Выбор идеального крема для тела — это индивидуальный процесс, который требует учета типа кожи, возраста, климата и личных потребностей. Врач-дерматовенеролог, в таком случае, должен выбрать лучший уход за кожей, поддерживающий здоровье и предотвращающий появление проблем», — сообщает врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Платицына.
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#кожа
#уход
#крем
В Подмосковье прививку от гриппа получили уже более 210 тысяч детей
18 сентября 2024, 10:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сезонная кампания по вакцинации от гриппа проводится в Московской области, на сегодняшний день иммунизацию прошли уже более 210 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Сезон отпусков закончился, дети вернулись в школу, а осенью, как правило, наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет. (…) Всего с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 210 тысяч детей», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.

Он напомнил, что в Подмосковье сделать ребёнку прививку от гриппа можно не только в поликлинике, но и в школе или детском саду.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные врачи спасли подростка, который вывел детей из горящего здания
18 сентября 2024, 10:13

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Московской области спасли подростка, отравившегося угарным газом при спасении детей из пожара. В преддверии 1 сентября пятнадцатилетний подросток из Егорьевского района был доставлен в детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Он отравился угарным газом, пытаясь спасти детей из горящего здания.
«Мы госпитализировали мальчика и провели специальную терапию по нейтрализации действия угарного газа, восстановлению функции дыхания», — рассказала заведующая отделением педиатрии Марина Волынская.

По информации приёмного отделения, подросток вывел двух детей из горящей квартиры многоэтажного дома, а также спас трёх собак, запертых в соседней квартире, и помог пожилым людям выбраться из задымлённого подъезда на улицу. Кроме того, он принимал участие в тушении пожара.

Подростка уже выписали домой для амбулаторного наблюдения. За проявленное мужество на пожаре он получил почётную грамоту от главы Егорьевска.

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В Волоколамском округе зимой завершат ремонт Осташёвской больницы и поликлиники
17 сентября 2024, 20:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Волоколамском городском округе осенью введут два ФАПа, а зимой завершат ремонт главного корпуса Осташёвской больницы и взрослой поликлиники.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«У нас второй год идёт реализация крупных проектов в части медицины. В 2024-м построены два фельдшерско-акушерских пункта в деревне Ботово и селе Спасс. Сейчас они ждут лицензии, и мы планируем открыть их в ближайшее время», – сообщила Козлова.
Также, по её словам, начался ремонт центральной поликлиники в Волоколамске. Его должны завершить к концу года.
«Продолжается ремонт и в Осташёвской ЦРБ, где у нас два корпуса были сданы в начале этого года. Это инфекционное отделение и отделение сестринского ухода. Сейчас работы идут в центральном корпусе, где находятся поликлиническое и стационарное отделение», – дополнила врип главы.
Согласно планам, они будут завершены к концу текущего года, а откроются в первом квартале 2025-го.
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#поликлиника
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Россиянам раскрыли чудодейственные свойства тыквы
Биолог Созыкин: Тыква благотворно влияет на сердце и нервную систему
17 сентября 2024, 20:21

Фото: iStock/Foxys_forest_manufacture

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения физиолог Александр Созыкин заявил, что блюда из тыквы способны предотвратить болезни сердечно-сосудистой, нервной и половой систем.
Это объясняется содержанием в ней клетчатки, витаминов A, C, В, D, К, РР, карнитина, бета-каротина и минералов.

«Лучше тыкву употреблять в вареном виде — на пару или отварной. Это способствует выводу из организма токсинов, ускоряет метаболизм. Людям с повышенной кислотностью, заболеваниями ЖКТ, поджелудочной железы есть тыкву нельзя или надо употреблять в небольших количествах в вареном виде», — добавил в беседе с NEWS.ru Созыкин.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявлял, что осенью лучше не употреблять булочки с корицей из-за содержащихся в них трансжиров.

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#здоровье
#продукты
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Онищенко назвал метод избежать эпидемий гриппа и ОРВИ в сентябре
Онищенко призвал привиться от гриппа
17 сентября 2024, 19:46

Фото: iStock/Andrii Zorii

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что наиболее эффективным способом избежать эпидемии простудных и вирусных заболеваний, а также гриппа и ОРВИ в сентябре, является вакцинация.
Он отметил, что для такой вакцинации населения у государства есть все мощности.

«Интенсивность числа заболевших действительно растет, но при этом не достигнут эпидпорог. Это объясняется тем, что 1 сентября 17 миллионов школьников село за парты, студенты вузов и сотрудники на свои рабочие места вернулись из отпусков. И у нас даже есть такое профессиональное понятие «сентябрьский всплеск заболеваемости», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Ранее глава Истры Татьяна Витушева напомнила о важности своевременной вакцинации от гриппа, особенно осенью.

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#здоровье
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#вакцинация
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Россиянам перечислили неожиданные полезные для зрения продукты
Диетолог Королёва: Для здоровья глаз полезны тёмный шоколад и тыква
17 сентября 2024, 19:19

Фото: iStock/Inside Creative House

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва заявила, что для зрения полезны такие продукты, как тёмный шоколад, рыба и тыква.
Кроме этого, она отметила пользу для глаз моркови.

«Также в список полезных для зрения продуктов я бы внесла серосодержащие продукты, потому как они позволяют и сохранить зрение, и восстановить его остроту. Такими продуктами являются брокколи, лук, чеснок и то, что имеет горький вкусовой оттенок: брюква, редис, редька, репа», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Королёва.

А диетолог Елена Соломатина объяснила, как выбрать молочный коктейль в магазине без вреда для организма.

«В молочном коктейле на первом месте должно стоять молоко. Используют цельное, но бывает и восстановленное из сухого молока. Далее смотрим на сахар — если он стоит в составе на втором месте, то мы понимаем, что его будет много. Также смотрим на количество ароматизаторов и добавок, например стабилизаторов. Чем меньше таких ингредиентов в коктейле, тем лучше», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что осенью лучше не употреблять булочки с корицей из-за содержащихся в них трансжиров.

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#продукты
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#диетолог
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#овощи
#фрукты
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Врач Осепян объяснила более частое выпадение волос осенью
17 сентября 2024, 18:34

Фото: iStock/Marina Demeshko

Врач-трихолог, врач-косметолог Христина Осепян заявила, что осенью из-за сокращения светового дня снижается выработка витамина Д, что может повлечь за собой более обильное выпадение волос.
«Вместе с этим меняется температура окружающей среды, включается отопление, что также может стать причиной более интенсивного выпадения волос. В данном случае подбирается дополнительный уход для кожи головы и волос. Рекомендуется задуматься о покупке увлажнителя или ионизатора воздуха», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.

Специалист отметила, что для поддержки волос в такой период можно использовать специальные наружные препараты, инъекции витаминов или плазмотерапию.

Ранее врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио 1» заявляла, что первым фактором, влияющий на скорость волос, является генетика, но ее нужно поддерживать.

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#здоровье
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#волосы
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Подмосковный координационный центр паллиативной помощи информирует о болезни Альцгеймера
17 сентября 2024, 17:00

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Международный день информирования о болезни Альцгеймера отмечается 21 сентября. Это хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, которое проявляется в значительном снижении умственных способностей, вплоть до полного распада интеллекта и психических функций. Болезнь названа в честь доктора Алоиса Альцгеймера, который впервые описал её в 1906 году.
Дата была учреждена с учетом важности проблемы, поскольку количество людей с деменцией продолжает расти на фоне увеличения продолжительности жизни и увеличения числа пожилых людей.

Болезнь Альцгеймера является причиной развития деменции в 50-70% случаев. Особенно страдает биографическая память, и начальные симптомы зачастую бывают незаметными и расплывчатыми. Родственники могут воспринимать их как обычные возрастные особенности. Однако по мере прогрессирования болезни у пациента наблюдаются искажения памяти и утрата воспоминаний. Это может касаться даже самых значимых событий в жизни, таких как имена и количество детей или утрата близких.

На глазах у окружающих происходит трагическая утрата личной истории человека, происходит разрушение его индивидуальности. Быстро теряются навыки, и человек теряет способность выполнять даже простейшие действия. В конечном итоге, болезнь приводит к полной потере самостоятельности: человек не может ухаживать за собой, самостоятельно есть, передвигаться и контролировать тазовые функции.

"Мы настоятельно рекомендуем обратиться в наш координационный центр, если у вашего родственника диагностирована болезнь Альцгеймера. Вам помогут получить паллиативный статус и соответствующий уход за больным", — сообщила руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.
Телефон горячей линии центра 7 (498) 683-83-83.

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Врач-эпидемиолог Лищук рассказал об опасности холеры и о мерах ее профилактики

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#подмосковье
#заболевания
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Врач-эпидемиолог Лищук рассказал об опасности холеры и о мерах ее профилактики
17 сентября 2024, 16:59

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Врач-эпидемиолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Николай Лищук сообщает, что наибольшее количество случаев острых кишечных инфекций наблюдается в летне – осенний период.
Одним из таких заболеваний является холера — острая диарейная инфекция, вызванная бактерией «холерный вибрион». Эта бактерия проникает в организм через зараженные продукты питания или воду, а также при контакте с инфицированными людьми.

Холера относится к группе особо опасных заболеваний, поскольку может быстро распространяться и поражать большие группы людей, включая детей. Время от заражения до появления первых симптомов варьируется от 12 часов до 5 суток.

«Заболевание проявляется по-разному. Среди основных симптомов холеры, которые проявляются в первую очередь — частый водянистый стул мутно-белого цвета, с плавающими хлопьями и рвота. В результате массивной потери жидкости происходит сгущение крови и обезвоживание организма. Состояние больного быстро и резко ухудшается, появляются мышечные судороги, происходит потеря веса, снижается объем выделяемой мочи. Кожа теряет упругость, легко собирается в складки и очень долго расправляется обратно. Появляется одышка, резкая слабость, осиплость голоса, учащенное сердцебиение и снижением артериального давления. При этом боли в животе часто отсутствуют, а температура тела не повышается. При наличии двух и более признаков болезни требуется обращение в лечебное учреждение. При отсутствии лечения современными средствами половина больных погибает в течение первых суток», — сообщил доктор.

Он также добавил, что источниками острых кишечных инфекций могут быть как заболевшие люди, так и бактерионосители — практически здоровые люди, в организме которых находятся возбудители.

Мухи играют значительную роль в распространении кишечных инфекций, так как они обитают в грязных местах, таких как туалеты и свалки, и могут переносить бактерии на лапках на продукты питания и предметы обихода. Заражение также может произойти при купании в несанкционированных водоемах.

Важно отметить, что перенесенная инфекция не обеспечивает стойкого иммунитета, и повторное заражение холерой возможно в любой момент.

Чтобы предотвратить кишечные инфекции, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, а также после посещения туалета;
  • Овощи и фрукты следует мыть под чистой водой;
  • Молоко желательно употреблять только после кипячения или выбирать пастеризованные продукты;
  • Защищайте пищу от мух;
  • Избегайте покупки продуктов у незнакомых лиц;
  • Купайтесь только в разрешенных местах;
При подозрении на острое кишечное заболевание необходимо обратиться к врачу. Важно помнить, что только специалист может установить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение, режим и диету. Самолечение может быть опасным!

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