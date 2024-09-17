Россиянам перечислили неожиданные полезные для зрения продукты

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва заявила, что для зрения полезны такие продукты, как тёмный шоколад, рыба и тыква.
Кроме этого, она отметила пользу для глаз моркови.
А диетолог Елена Соломатина объяснила, как выбрать молочный коктейль в магазине без вреда для организма.
Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что осенью лучше не употреблять булочки с корицей из-за содержащихся в них трансжиров.
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«Также в список полезных для зрения продуктов я бы внесла серосодержащие продукты, потому как они позволяют и сохранить зрение, и восстановить его остроту. Такими продуктами являются брокколи, лук, чеснок и то, что имеет горький вкусовой оттенок: брюква, редис, редька, репа», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Королёва.
А диетолог Елена Соломатина объяснила, как выбрать молочный коктейль в магазине без вреда для организма.
«В молочном коктейле на первом месте должно стоять молоко. Используют цельное, но бывает и восстановленное из сухого молока. Далее смотрим на сахар — если он стоит в составе на втором месте, то мы понимаем, что его будет много. Также смотрим на количество ароматизаторов и добавок, например стабилизаторов. Чем меньше таких ингредиентов в коктейле, тем лучше», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.
Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что осенью лучше не употреблять булочки с корицей из-за содержащихся в них трансжиров.
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Мелисса Тимофеева