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Россиянам перечислили неожиданные полезные для зрения продукты

Диетолог Королёва: Для здоровья глаз полезны тёмный шоколад и тыква
17 сентября 2024, 19:19
Фото: iStock/Inside Creative House

Фото: iStock/Inside Creative House

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва заявила, что для зрения полезны такие продукты, как тёмный шоколад, рыба и тыква.
Кроме этого, она отметила пользу для глаз моркови.

«Также в список полезных для зрения продуктов я бы внесла серосодержащие продукты, потому как они позволяют и сохранить зрение, и восстановить его остроту. Такими продуктами являются брокколи, лук, чеснок и то, что имеет горький вкусовой оттенок: брюква, редис, редька, репа», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Королёва.



А диетолог Елена Соломатина объяснила, как выбрать молочный коктейль в магазине без вреда для организма.

«В молочном коктейле на первом месте должно стоять молоко. Используют цельное, но бывает и восстановленное из сухого молока. Далее смотрим на сахар — если он стоит в составе на втором месте, то мы понимаем, что его будет много. Также смотрим на количество ароматизаторов и добавок, например стабилизаторов. Чем меньше таких ингредиентов в коктейле, тем лучше», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что осенью лучше не употреблять булочки с корицей из-за содержащихся в них трансжиров.

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Врач Осепян объяснила более частое выпадение волос осенью
17 сентября 2024, 18:34

Фото: iStock/Marina Demeshko

Врач-трихолог, врач-косметолог Христина Осепян заявила, что осенью из-за сокращения светового дня снижается выработка витамина Д, что может повлечь за собой более обильное выпадение волос.
«Вместе с этим меняется температура окружающей среды, включается отопление, что также может стать причиной более интенсивного выпадения волос. В данном случае подбирается дополнительный уход для кожи головы и волос. Рекомендуется задуматься о покупке увлажнителя или ионизатора воздуха», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.

Специалист отметила, что для поддержки волос в такой период можно использовать специальные наружные препараты, инъекции витаминов или плазмотерапию.

Ранее врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио 1» заявляла, что первым фактором, влияющий на скорость волос, является генетика, но ее нужно поддерживать.

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#волосы
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Подмосковный координационный центр паллиативной помощи информирует о болезни Альцгеймера
17 сентября 2024, 17:00

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Международный день информирования о болезни Альцгеймера отмечается 21 сентября. Это хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, которое проявляется в значительном снижении умственных способностей, вплоть до полного распада интеллекта и психических функций. Болезнь названа в честь доктора Алоиса Альцгеймера, который впервые описал её в 1906 году.
Дата была учреждена с учетом важности проблемы, поскольку количество людей с деменцией продолжает расти на фоне увеличения продолжительности жизни и увеличения числа пожилых людей.

Болезнь Альцгеймера является причиной развития деменции в 50-70% случаев. Особенно страдает биографическая память, и начальные симптомы зачастую бывают незаметными и расплывчатыми. Родственники могут воспринимать их как обычные возрастные особенности. Однако по мере прогрессирования болезни у пациента наблюдаются искажения памяти и утрата воспоминаний. Это может касаться даже самых значимых событий в жизни, таких как имена и количество детей или утрата близких.

На глазах у окружающих происходит трагическая утрата личной истории человека, происходит разрушение его индивидуальности. Быстро теряются навыки, и человек теряет способность выполнять даже простейшие действия. В конечном итоге, болезнь приводит к полной потере самостоятельности: человек не может ухаживать за собой, самостоятельно есть, передвигаться и контролировать тазовые функции.

"Мы настоятельно рекомендуем обратиться в наш координационный центр, если у вашего родственника диагностирована болезнь Альцгеймера. Вам помогут получить паллиативный статус и соответствующий уход за больным", — сообщила руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.
Телефон горячей линии центра 7 (498) 683-83-83.

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#болезнь
#память
#подмосковье
#заболевания
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Врач-эпидемиолог Лищук рассказал об опасности холеры и о мерах ее профилактики
17 сентября 2024, 16:59

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Врач-эпидемиолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Николай Лищук сообщает, что наибольшее количество случаев острых кишечных инфекций наблюдается в летне – осенний период.
Одним из таких заболеваний является холера — острая диарейная инфекция, вызванная бактерией «холерный вибрион». Эта бактерия проникает в организм через зараженные продукты питания или воду, а также при контакте с инфицированными людьми.

Холера относится к группе особо опасных заболеваний, поскольку может быстро распространяться и поражать большие группы людей, включая детей. Время от заражения до появления первых симптомов варьируется от 12 часов до 5 суток.

«Заболевание проявляется по-разному. Среди основных симптомов холеры, которые проявляются в первую очередь — частый водянистый стул мутно-белого цвета, с плавающими хлопьями и рвота. В результате массивной потери жидкости происходит сгущение крови и обезвоживание организма. Состояние больного быстро и резко ухудшается, появляются мышечные судороги, происходит потеря веса, снижается объем выделяемой мочи. Кожа теряет упругость, легко собирается в складки и очень долго расправляется обратно. Появляется одышка, резкая слабость, осиплость голоса, учащенное сердцебиение и снижением артериального давления. При этом боли в животе часто отсутствуют, а температура тела не повышается. При наличии двух и более признаков болезни требуется обращение в лечебное учреждение. При отсутствии лечения современными средствами половина больных погибает в течение первых суток», — сообщил доктор.

Он также добавил, что источниками острых кишечных инфекций могут быть как заболевшие люди, так и бактерионосители — практически здоровые люди, в организме которых находятся возбудители.

Мухи играют значительную роль в распространении кишечных инфекций, так как они обитают в грязных местах, таких как туалеты и свалки, и могут переносить бактерии на лапках на продукты питания и предметы обихода. Заражение также может произойти при купании в несанкционированных водоемах.

Важно отметить, что перенесенная инфекция не обеспечивает стойкого иммунитета, и повторное заражение холерой возможно в любой момент.

Чтобы предотвратить кишечные инфекции, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, а также после посещения туалета;
  • Овощи и фрукты следует мыть под чистой водой;
  • Молоко желательно употреблять только после кипячения или выбирать пастеризованные продукты;
  • Защищайте пищу от мух;
  • Избегайте покупки продуктов у незнакомых лиц;
  • Купайтесь только в разрешенных местах;
При подозрении на острое кишечное заболевание необходимо обратиться к врачу. Важно помнить, что только специалист может установить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение, режим и диету. Самолечение может быть опасным!

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#инфекция
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#болезни
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Готовность капремонта инфекционной больницы в Дедовске достигла 38%
17 сентября 2024, 14:52

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт инфекционного отделения Истринской областной клинической больницы проводится в городе Дедовск округа Истра, в настоящее время готовность объекта составляет 38%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Глава МинЖКХ региона Антон Велиховский отметил, что качество работ, а также соответствие строительному графику находится под строгим контролем.

«Модернизация инфекционного отделения Истринской больницы — важный шаг в укреплении медицинской инфраструктуры Подмосковья», — подчеркнул министр.
В настоящее время на объекте обновляют фасад, монтируют трубы отопления, ведут электромонтажные работы, устанавливают противопожарные системы и системы оповещения, а также армируют ступени и пандусы. Завершить капительный ремонт медучреждения планируется до конца текущего года.

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Лобненские врачи поставили на ноги мужчину с разрывом крестообразной связки колена

Специалисты МОДКТОБ рассказали про самую удобную обувь

«Сама себя била по животу»: юрист раскрыл, как клиники калечат людей и можно ли себя защитить
#истра
#больница
#капремонт
#здравоохранение
#минжкх мо
#антон велиховский
#капитальный ремонт
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Лобненские врачи поставили на ноги мужчину с разрывом крестообразной связки колена
Лобненские врачи спасли мужчину с разрывом крестообразной связки колена
17 сентября 2024, 14:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Лобненской больницы вернули способность ходить пациенту с разрывом крестообразной связки колена. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В стационар обратился 25-летний молодой человек, получивший травму во время футбольной тренировки. Он жаловался на боль в коленном суставе, а также невозможность согнуть или разогнуть ногу. У него были смещены мениск и кости голени. Рентген и МРТ подтвердили разрыв передней крестообразной связки.

Пациенту заменили порванную связку сухожилием из голени. Операция длилась более полутора часов и началась с забора трансплантата.
«Чуть ниже колена мы сделали небольшой разрез и специальными инструментами взяли фрагмент сухожилия малоберцовой мышцы. Затем очистили его от мышечной ткани, прошили специальными нитями и подержали в растянутом состоянии, чтобы исключить в дальнейшем его растяжение в суставе. Концы готового трансплантата закрепили на бедре и большеберцовой кости. Функция колена была восстановлена», – рассказал врач-травматолог Руслан Салахеев.
Сейчас пациент выписан. Он восстанавливает подвижность колена с помощью реабилитации и лечебной физкультуры.

Как отметили в ведомстве, разрыв передней крестообразной связки – одна из самых частых травм колена. Если оставить его без лечения, связка не срастётся. Начнётся разрушение мениска и хряща коленного сустава.


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#здравоохранение
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Специалисты МОДКТОБ рассказали про самую удобную обувь
17 сентября 2024, 13:42

Фото: istockphoto / tbel

Сабо — самый популярный вид обуви среди сотрудников МОДКТОБ. Они не только удобны, но и привлекательны, а также с их помощью можно выразить свою индивидуальность с благодаря ярким джибитсам. Об этом сообщили в МОДКТОБ.
«Джибитсы – маленькие украшения для сабо. Они похожи на маленькие значки, их вставляют в небольшие отверстия на передней части изделия», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница уже более 100 лет предоставляет плановую и экстренную травматолого-ортопедическую помощь детям и подросткам Московской области. В лечебном процессе участвуют 43 врача, среди которых 7 кандидатов медицинских наук, 7 заслуженных работников здравоохранения Московской области и 14 врачей высшей квалификационной категории.

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«Сама себя била по животу»: юрист раскрыл, как клиники калечат людей и можно ли себя защитить
17 сентября 2024, 12:43

Фото: iStock/Ninoon

Благодаря успехам современной медицины, все больше пар имеют возможность стать счастливыми родителями. Тенденция обращения в центры планирования семьи и репродукции набирает популярность из года в год, однако иногда пациенты вместо долгожданного потомства получают серьезные проблемы со здоровьем
О том, как обезопасить себя от псевдодокторов и доказать, что вред был причинен действиями конкретной клиники в беседе с «Радио 1» рассказал управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша.

«Здесь стоит ориентироваться на отзывы и рекомендации своих друзей. Потому, что все-таки отзывы на сайтах, на площадках, которые мы все видим, они могут быть куплены, могут быть исправлены, негативные удаляются. Это не может служить ориентиром для выбора клиники, которой можно довериться. Поэтому только через людей, которые проходили данную процедуру, соответственно, у того же врача, желательно, потому что от врача к врачу услуга тоже может меняться. Хотя любая клиника должна вести к безопасности всех процессов, независимо от того, кто данную процедуру выполняет», – порекомендовал юрист.

На вопрос о том, нужно ли обращать внимание на документы, разрешающие клинике оказывать услуги, Кваша ответил, что это является «самим собой разумеющимся» и люди должны сами понимать, кому доверяют свое здоровье и жизнь.

«В принципе, мы сейчас не обсуждаем какие-то клиники, которые работают без документов. На это, в целом, у любого человека должен работать инстинкт самосохранения, чтобы не отдавать себя в руки людей, которые не получили лицензию, которые без профессионального медицинского образования. Я, конечно, полагаю, что есть такие люди, кто в режиме экономии идет и это делает где-нибудь у подручных мастеров. Это часто в косметологии встречается, когда какая-нибудь девушка отучилась на курсах, не имея при этом высшего медицинского образование или даже среднего. Или по видеоурокам учится, а потом делает инъекции своим пациентам. Но это, опять же, люди должны сами понимать в чьи руки вы отдаете свою жизнь, свое здоровье. Конечно, любая клиника должна работать с лицензией, и они не должны быть просрочены. Это само собой разумеющиеся», – пояснил эксперт.
Фото: iStock/smolaw11

Кваша также рассказал, как поступить в том случае, если здоровью был причинен ущерб вследствие некачественно оказанных медицинских услуг.

«Здесь главное – это своевременность обращения к юристу. Важно не упустить момент и собрать доказательства. Есть ситуации, когда люди боятся, стесняются, надеются, что всё восстановится, всё как-то само собой с растётся. Тем самым они ухудшают свое положение с позиции доказывания в последующим процессе», – рассказал Кваша.

Юрист привел пример из жизни клиентки, которая сделала операцию по исправлению формы носа. Девушке услугу оказали недобросовестно, и она обратилась в другую клинику для коррекции. Это усугубило ситуацию в части сбора доказательств.

«Вот здесь сложно доказать, что первопричиной явилась первая операция. Поэтому если что-то сучилось, мы идем в клинику первым делом, запрашиваем выписку из нашей карты, чтобы нам предоставили все документы относительно того, какие процедуры проводились, какие анализы брались, каким было состояние здоровья, чтобы исключить подделку документов. К сожалению, такое бывает, что в случае спорных ситуаций с клиентом клиника собирает всех и начинает думать, как найти выход из данной ситуации, выкручивая все так, что пациент виноват сам, потому что нарушил какие-то требования, о чем-то не сказал, о чем-то был предупрежден, но никак не это не отреагировал. Поэтому самое важное – взять копию всех материалов», – советует эксперт.

Вторым важным этапом, по словам юриста, является обращение к специалисту или к экспертной организации, к другому врачу или медицинской организации, которые дадут заключение.

«Если были какие-то последствия, которые повлекли вред здоровью, то это необходимо зафиксировать. И чем этот временной лаг между проведенной операцией и последующей фиксацией повреждений меньше, тем больше шансов, что клиника отвертеться не сумеет», – объяснил Кваша.

Он также рассказал о случае с клиенткой, которая обратилась в в центр репродуктологи с целью заморозить яйцеклетку. Врачи учреждения назвали операцию достаточно простой и заверили, что через несколько часов женщина сможет отправиться домой. Однако после выхода из наркоза пациентка испытывала слабость и боли, о чем сообщила врачу. Жалобы женщины остались без внимания. Спустя некоторое время у пациентки клиники открылось внутреннее кровотечение. Благодаря тому, что рядом с пострадавшей находилась подруга, которая вызвала скорую помощь, летального исхода удалось избежать. Женщину экстренно госпитализировали и провели операцию. В результате халатных действий врачей из клиники репродуктологи женщина едва не лишилась жизни, потеряв около двух литров крови.

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai


При этом руководство учреждения всячески снимает с себя ответственность за произошедшее и обвиняет во всем свою пациентку.

«Откуда мы знаем, что это вы не сами себя били по животу и таким образом вас открылась кровотечение», – заявляют пострадавшей.

В центре также сообщили, что существует 2-3% того, что оперируемый столкнется с подобными осложнениями. При этом изначально о рисках никто не предупреждал.

«Мы хотим донести до широкой массы населения, до девушек, которые об этом думают, что это не такая простая операция. Если едете на операцию, то не одна: с партнером, подругой, чтобы это можно было проконтролировать», – посоветовал Кваша.

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В Детском клиническом центре им. Рошаля провели первую операцию
17 сентября 2024, 11:43

Фото: пресс-служба правительства МО

Первую операцию провели врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске, пациентом стал восьмилетний мальчик из Наро-Фоминска, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Была проведена лапароскопическая операция по удалению паховой грыжи справа. Оперировал руководитель отделения урологии-андрологии Фёдор Напольников», — говорится в сообщении.
Операция прошла успешно, завтра пациента выпишут домой.

Отмечается, что на сегодня в клинике запланированы ещё тринадцать операций.

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля был открыт в конце августа. Это медицинское учреждение является флагманским проектом Московской области в сфере здравоохранения и главным учреждением педиатрии региона. Лечение здесь могут получить дети не только из Подмосковья, но и со всей России.

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#дкц
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Учёные заявили, что супербактерии могут унести более 39 миллионов жизней к 2050 году
Lancet: к 2050 году супербактерии могут унести более 39 миллионов жизней
17 сентября 2024, 11:28

Фото: iStock/gorodenkoff

Устойчивые к антибиотикам супербактерии могут стать причиной гибели свыше 39 миллионов человек в ближайшие 25 лет. Об этом сообщается в исследовании международной команды учёных, результаты которого были опубликованы в медицинском журнале Lancet.
Отмечается, что по всему миру ежегодно будет происходить 1,91 миллиона смертей, обусловленных устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), а также 8,22 миллиона смертей, связанных с УПП. В общей сложности в период с 2025 по 2050 год прогнозируется 39,1 миллиона смертей, обусловленных УПП, и 169 миллионов смертей, связанных с УПП.

По оценкам специалистов, наибольшее число смертей будет зафиксировано в Южной и Восточной Азии, в Океании и Африке южнее Сахары.

Подчеркнём, что устойчивые к антибиотикам бактериальные патогены называются резистентными или супербактериями. По данным ВОЗ, связанные с ними инфекции располагаются на третьем месте в списке причин смерти в мире. До них располагаются болезни сердца и инсульт. В 2010 году от супербактерий погибли 4,95 миллиона человек по всему миру. Наибольшее беспокойство у медиков вызывает золотистый стафилококк, который устройчив ко многих видам антибиотиков.

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