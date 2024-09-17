Россиянам раскрыли чудодейственные свойства тыквы

Фото: iStock/Foxys_forest_manufacture
Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения физиолог Александр Созыкин заявил, что блюда из тыквы способны предотвратить болезни сердечно-сосудистой, нервной и половой систем.
Это объясняется содержанием в ней клетчатки, витаминов A, C, В, D, К, РР, карнитина, бета-каротина и минералов.
Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявлял, что осенью лучше не употреблять булочки с корицей из-за содержащихся в них трансжиров.
Читайте также:
Врач Умнов призвал не есть булочки с корицей осенью из-за смертельной опасности
Биолог Лялина сделала необычное предостережение для гипертоников
«Ожирение печени»: диетолог раскрыла главные опасности свежевыжатого сока
«Лучше тыкву употреблять в вареном виде — на пару или отварной. Это способствует выводу из организма токсинов, ускоряет метаболизм. Людям с повышенной кислотностью, заболеваниями ЖКТ, поджелудочной железы есть тыкву нельзя или надо употреблять в небольших количествах в вареном виде», — добавил в беседе с NEWS.ru Созыкин.
Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявлял, что осенью лучше не употреблять булочки с корицей из-за содержащихся в них трансжиров.
Читайте также:
Врач Умнов призвал не есть булочки с корицей осенью из-за смертельной опасности
Биолог Лялина сделала необычное предостережение для гипертоников
«Ожирение печени»: диетолог раскрыла главные опасности свежевыжатого сока
Мелисса Тимофеева