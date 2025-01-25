Синдром дефицита внимания: люди быстрее умирают

Фото: istockphoto/shironosov
Взрослые люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) живут в среднем на 5-11 лет меньше. К такому выводу пришли учёные Королевского колледжа Великобритании.
Статью об их исследовании опубликовало издание The British Journal of Psychiatry (ВJР). От расстройства, называемого синдромом дефицита внимания и гиперактивности, страдают примерно 9% детей и 3% взрослых. Люди испытывают трудности в расстановке приоритетов, они излишне эмоциональны, им трудно сконцентрироваться.
Чтобы понять, как влияет СДВГ на здоровье, ученые оценили продолжительность жизни людей с этим расстройством. В исследовании принимали участие 30 тысяч человек, их данные сопоставили с показателями 300 тысяч добровольцев. Сравнение показало, что у мужчин с СДВГ продолжительность жизни уменьшается на срок от 4,5 до 9 лет, а у женщин от 6,5 до 11.
СДВГ чаще выявляется у детей школьного возраста, у взрослых это происходит реже. Последние могут быть очень работоспособны, но испытывают трудности с концентрацией внимания, планированием времени и частой сменой настроения. Порой им трудно успешно построить отношения с социумом.
Ученые продолжат исследования для определения конкретных причин ранней смертности у людей с СДВГ.
Читайте также:
Психиатр Шуров рассказал об основных признаках депрессии
Психиатр Рудов рассказал, как лечить СДВГ
Психолог рассказала, как выстроить обучение гиперактивного ребенка
Чтобы понять, как влияет СДВГ на здоровье, ученые оценили продолжительность жизни людей с этим расстройством. В исследовании принимали участие 30 тысяч человек, их данные сопоставили с показателями 300 тысяч добровольцев. Сравнение показало, что у мужчин с СДВГ продолжительность жизни уменьшается на срок от 4,5 до 9 лет, а у женщин от 6,5 до 11.
СДВГ чаще выявляется у детей школьного возраста, у взрослых это происходит реже. Последние могут быть очень работоспособны, но испытывают трудности с концентрацией внимания, планированием времени и частой сменой настроения. Порой им трудно успешно построить отношения с социумом.
Ученые продолжат исследования для определения конкретных причин ранней смертности у людей с СДВГ.
Читайте также:
Психиатр Шуров рассказал об основных признаках депрессии
Психиатр Рудов рассказал, как лечить СДВГ
Психолог рассказала, как выстроить обучение гиперактивного ребенка
Александр Бойцов