Психиатр Рудов рассказал, как лечить СДВГ

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Врач-психиатр Виктор Рудов заявил, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), проявляющийся в расстройстве поведения, лечится с помощью препаратов различных групп.
Он отметил, что наиболее часто такое заболевание диагностируется у детей, однако оно может быть и у взрослых.
По его словам, родители часто не признают такой диагноз у ребёнка, а за повышенную активность пытаются наказывать, что в корне не верно и бесполезно.
Он подчеркнул, что поставить диагноз и выписать препараты может только врач.
Ранее врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа назвала триггеры, которые могут запустить опухолевые процессы в организме. К ним она отнесла вирусы, инфекции, аллергии.
А врач-онколог, химиотерапевт, хирург Руслан Абсалямов заявлял, что изжога может быть симптомом рака желудка.
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По его словам, родители часто не признают такой диагноз у ребёнка, а за повышенную активность пытаются наказывать, что в корне не верно и бесполезно.
«Сегодня такой недуг лечат препаратами различных групп. Они помогают ребёнку преодолевать трудности с самоконтролем и поведенческие проблемы, снижают их раздражительность», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.
Он подчеркнул, что поставить диагноз и выписать препараты может только врач.
Ранее врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа назвала триггеры, которые могут запустить опухолевые процессы в организме. К ним она отнесла вирусы, инфекции, аллергии.
«Любая иммунная недостаточность, когда система работает неполноценно, создаёт условия, чтобы возникали всевозможные очаги. Если всё это выявлять своевременно и удалять, то никакого рака не будет. Но это всё является триггерами возникновения опухолевых процессов», — прокомментировала в беседе с RT Лапа.
А врач-онколог, химиотерапевт, хирург Руслан Абсалямов заявлял, что изжога может быть симптомом рака желудка.
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Мелисса Тимофеева