«Слабоумие и шизофрения»: к чему может привести чрезмерное употребление алкоголя

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Частое употребление алкоголя вызывает слабоумие и может привести к шизофрении. Об этом заявил терапевт Видновской клинической больницы Тимур Асанов.
«Алкоголь подавляет процесс мышления минимум на две недели. От частых возлияний полностью атрофируется мозжечок, а кора головного мозга ссыхается. Потеря интеллекта при регулярном распитии спиртного наступает гораздо раньше, чем нарушение обмена веществ или снижение иммунитета», — цитирует Асанова «Подмосковье сегодня».
Он пояснил, что даже два бокала вина по субботам снижают интеллект на 20%. По его словам, после алкогольной вечеринки болит голова из-за того, что капилляры и нервные клетки, находящиеся под черепной коробкой, страдают от интоксикации. Также Асанов добавил, что окисление алкоголя в нейронных клетках мозга происходит намного медленнее, чем в клетках печени, поэтому слабоумие наступает задолго до появления цирроза.
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