Психиатр-нарколог развеял популярный миф о женском алкоголизме

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У женщин чаще всего алкоголизм развивается после 40 лет. Однако, вопреки общественному мнению, даже тяжелые формы алкогольной зависимости являются излечимыми.
Подробнее о различиях между мужским и женским алкоголизмом в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр-нарколог, руководитель клиники, эксперт общественной палаты РФ Руслан Исаев.
При этом эксперт отметил, что у женщин алкоголизм проявляется чуть позже. В основном это происходит после 40 лет. Причинами алкогольной зависимости у женщин могут стать депрессия или тревожное расстройство. Неудачные истории с замужеством или детьми могут перевести женщину из состояния частого употребления алкоголя в стадию алкоголизма.
Однако специалист отметил, что есть алкоголики и среди женщин молодого возраста, но их не так много.
Исаев также выделил легкую, среднюю и тяжелую формы алкогольной зависимости. По его словам, в поле зрения врачей чаще попадают женщины уже со средними и тяжелыми формами заболевания. При этом врач подчеркнул, что и тяжелая форма сейчас является излечимой.
Психиатр пояснил, что часто легкие формы, которые могут развиться у женщин, проходят латентно из-за социального неодобрения, и они не превращаются в серьезную зависимость, так как изрядно выпившая женщина привлекает общественное внимание и вызывает осуждение.
При этом он подчеркнул, что при тяжелом течении заболевания случаи самостоятельного излечения чрезвычайно редки, однако не исключены полностью. По его словам, резкий отказ от употребления алкоголя не решит внутреннюю проблему, которая когда-то привела к этой болезни. Тогда есть большие риски, что одна зависимость сменится другой, пояснил эксперт.
При отказе от алкоголя необходимо обратиться к специалисту, получить рекомендации или медикаментозное лечение для того, чтобы человек «и не пил, и чувствовал себя радостно», заключил Исаев.
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«Различия между женским и мужским алкоголизмом искусственно раздуты. Даже были попытки представить его как отдельное заболевание, однако наука говорит, что отличия не столь существенны. Больше имеют значение индивидуальные и биологические особенности конкретного человека, нежели гендерные различия», — рассказал Исаев.
При этом эксперт отметил, что у женщин алкоголизм проявляется чуть позже. В основном это происходит после 40 лет. Причинами алкогольной зависимости у женщин могут стать депрессия или тревожное расстройство. Неудачные истории с замужеством или детьми могут перевести женщину из состояния частого употребления алкоголя в стадию алкоголизма.
«При этом у мужчин алкогольная зависимость развивается в более молодом возрасте. Это связано с тем, что мужской организм подвержен поискам новизны и различным авантюрам. Также мужчины проще относятся к употреблению наркотиков и алкоголя. Они не боятся рисковать, и эти риски приводят к более раннему развитию алкоголизма. В это время женщины стараются придерживаться социальных норм поведения, употребляют алкоголь в умеренном количестве, а в алкоголизм это может перерасти уже позже», — пояснил собеседник «Радио 1».
Однако специалист отметил, что есть алкоголики и среди женщин молодого возраста, но их не так много.
Исаев также выделил легкую, среднюю и тяжелую формы алкогольной зависимости. По его словам, в поле зрения врачей чаще попадают женщины уже со средними и тяжелыми формами заболевания. При этом врач подчеркнул, что и тяжелая форма сейчас является излечимой.
Психиатр пояснил, что часто легкие формы, которые могут развиться у женщин, проходят латентно из-за социального неодобрения, и они не превращаются в серьезную зависимость, так как изрядно выпившая женщина привлекает общественное внимание и вызывает осуждение.
«Сейчас специалисты могут предоставить алкогольнозависимым людям комплексное лечение и реабилитацию. Даже тяжелые формы данного недуга являются излечимыми. Однако к этому должен быть готов и сам человек, и его родственники», — отметил психиатр-нарколог.
При этом он подчеркнул, что при тяжелом течении заболевания случаи самостоятельного излечения чрезвычайно редки, однако не исключены полностью. По его словам, резкий отказ от употребления алкоголя не решит внутреннюю проблему, которая когда-то привела к этой болезни. Тогда есть большие риски, что одна зависимость сменится другой, пояснил эксперт.
При отказе от алкоголя необходимо обратиться к специалисту, получить рекомендации или медикаментозное лечение для того, чтобы человек «и не пил, и чувствовал себя радостно», заключил Исаев.
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Элина Позднякова