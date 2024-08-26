Снабжение лекарствами сельских жителей организовали в Кашире

Фото: пресс-служба г. о. Кашира
Во врачебной амбулатории посёлка Богатищево жители могут купить необходимые лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Небольшой аптечный пункт организован силами сотрудников Каширской больницы. Ассортимент лекарств определил «Мособлмедсервис с учётом их востребованности. Выдают препараты работники Богатищевской амбулатории.
В планах – организовать продажу лекарств в онлайн-формате. Предполагается, что роль пунктов выдачи возьмут на себя сельские ФАПЫ и амбулатории.
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В планах – организовать продажу лекарств в онлайн-формате. Предполагается, что роль пунктов выдачи возьмут на себя сельские ФАПЫ и амбулатории.
«Вместе с Мособлмедсервисом планируем запустить проект онлайн-продаж лекарств. Пациент звонит, заказывает и оплачивает нужные препараты. Мособлмедсервис организует доставку в сельские лечебные учреждения, а сотрудники наших амбулаторий и ФАПов выдадут заказ», – рассказал главврач Каширской больницы Юрий Володин.По его словам, такое решение было выработано после обращений жителей по вопросам лекарственного обеспечения.
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Лора Луганская