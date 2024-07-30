В Кашире в День города состоялось шествие с барабанщиками

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Торжественное шествие, в котором приняли участие представители предприятий, учебных заведений и различных общественных организаций округа Кашира, состоялась в рамках празднования Дня города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Колонну возглавил коллектив барабанщиков. Участниками шествия стали представители администрации округа, а также коллективы окружных предприятий: они несли флаги, воздушные шары, а также корпоративную символику. Более того: группу компании «Тепофол» возглавил человек в костюме из листов вспененного полиэтилена — главной продукции предприятия», — говорится в сообщении.В числе представителей общественных организаций в шествии приняли участие члены каширского отделения «Боевого братства» и «Союза женщин России», Каширское городское казачество, «Наследники Победы», «Каширский пограничник» и пр., а также представители силовых структур.
Шествие, которое прошло по исторической части Каширы, замыкали росгвардейцы. Колонну поприветствовал глава округа Михаил Шувалов, депутат Госдумы Андрей Голубев и другие.
А в финале шествия барабанщики устроили ритм-шоу для всех участников и зрителей.
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Лев Каштанов