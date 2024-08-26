Юным каширянам торжественно вручили первые паспорта

Фото: пресс-служба г. о. Кашира
В Кашире состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов. Документы получили 15 юных жителей городского округа, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В церемонии приняли участие глава округа Михаил Шувалов, родные и близкие ребят. Шувалов передал поздравление губернатора Московской области Андрея Воробьёва и обратился к молодым людям с напутственными словами.
В завершении церемонии её участники сделано общее памятное фото.
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«Вы получаете паспорт – документ, определяющий вашу принадлежность к великой стране. Это не только даёт права, но и накладывает определенные обязательства. Будьте яркими, будьте целеустремлёнными, оставайтесь верными себе в любых обстоятельствах. Ставьте перед собой большие цели и достигайте их! Пусть вами гордятся ваши родители и наша страна», – подчеркнул Шувалов.
В завершении церемонии её участники сделано общее памятное фото.
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Лора Луганская