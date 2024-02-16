Солнечногорские хирурги спасли жизнь пациента с отёком мозга

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валентина Максимова
Врачи Солнечногорской больницы спасли пациента с тяжёлой черепно-мозговой травмой, успешно проведя ему трепанацию черепа. 44-летнего мужчину нашли без сознания у подъезда.
Бригада скорой помощи доставила его в медучреждение. Компьютерная томограмма показала острую субдуральную гематому левого полушария.
После хирургического вмешательства мужчина пришёл в себя в реанимации. К нему вернулась чувствительность в правых конечностях. Впереди у пациента – курс реабилитации.
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«При поступлении в больницу пациент был в коме, у него отмечалась слабость в правых реке и ноге. Во время операции был зафиксирован отёк головного мозга, проведены дополнительные профилактические мероприятия», – рассказала нейрохирург Любовь Горнаева, которая проводила операцию.
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Лора Луганская