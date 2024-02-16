В Дмитровской больнице заработал новый рентген-аппарат

Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Сегодня открываем рентген-кабинет во взрослой поликлинике Дмитровской больницы. Медицинская техника установлена взамен старой аналоговой, которая уже не отвечала современным требованиям», — пояснила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.Она добавила, что на закупку и установку нового рентген-аппарата, а также на ремонт кабинета было направлено свыше 20 миллионов рублей.
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