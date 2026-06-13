Сомнолог ответил, что приводит к летней бессоннице
Врач-сомнолог Максим Новиков назвал основные причины, по которым в теплое время года возникают трудности с засыпанием. По его словам, летняя бессонница связана не только с духотой, но и с воздействием жары на терморегуляцию и циркадные ритмы, пишет «Лента.ру».
Оптимальная температура, напомнил специалист, составляет 18-20 градусов. Когда же в спальне держится 26-28 градусов и выше, организму сложнее перестроиться на ночной режим: сон становится поверхностным, прерывистым, сопровождается частыми пробуждениями.
Кроме того, летом нередко сбивается режим. Хаотичный график — «каникулы сна», когда человек ложится каждый день в разное время, — снижает качество отдыха и усиливает чувство разбитости. Вносит свою лепту и длинный световой день: яркий свет подавляет выработку мелатонина, что мешает засыпанию.
Еще один фактор — жара, которая затрудняет отдачу лишнего тепла организмом. Усиленное потоотделение и активация механизмов терморегуляции, пояснил Новиков, заставляют мозг дольше оставаться в состоянии бодрствования — даже если человек уже лежит с закрытыми глазами. В итоге засыпание затягивается, а глубокие фазы сна укорачиваются.
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