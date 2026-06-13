Сомнолог ответил, что приводит к летней бессоннице

13 июня 2026, 18:08

Сомнолог Новиков: летняя бессонница начинается при сдвиге режима дня

Фото: istockphoto/kieferpix

Врач-сомнолог Максим Новиков назвал основные причины, по которым в теплое время года возникают трудности с засыпанием. По его словам, летняя бессонница связана не только с духотой, но и с воздействием жары на терморегуляцию и циркадные ритмы, пишет «Лента.ру».