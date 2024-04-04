Врач Терушкин: Бессонница может спровоцировать болезни Паркинсона и Альцгеймера

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Эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин заявил, что бессонница весьма опасна для здоровья, поскольку она может привести к серьёзным заболеваниям и падению иммунитета.
«Если сна недостаточно или его качество оставляет желать лучшего, нервная система остаётся на взводе, в мозгу остаются белковые продукты обмена, ухудшается память, возникает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, падает иммунитет. Чувствовать мы себя начинаем вяло, работа дается сложнее — умственные процессы замедляются», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Терушкин.
По его словам, о хронической бессоннице говорят такие симптомы, как сложность засыпания в течение нескольких часов, пробуждения среди ночи, ранний подъём. При наблюдении у себя всех этих симптомов в течение нескольких месяцев врач рекомендовал обращаться к специалистам.
«Более трети респондентов отметили, что их хронотип по разным причинам менялся в течение жизни, причём в сторону более раннего подъёма. У 31% режим сна оставался одним и тем же. 19% жаворонков сообщили, что с возрастом стали совами. Хронотип 14% опрошенных менялся несколько раз и в разные стороны», — приводит RT текст соответствующего исследования.
А опрос Русской Школы Управления показало, что 45% работающих россиян находится в состоянии психологического выгорания.
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