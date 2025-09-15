«Бессонница и лишний вес»: стало известно, к чему приводит «запойный» просмотр сериалов
Психотерапевт Докучаева: «запойный» просмотр сериалов вреден для здоровья
Чрезмерный просмотр сериалов может отрицательно сказаться на здоровье и привести к набору веса. Об этом предупредила системный семейный психотерапевт Марина Докучаева.
Она отметила, что смотреть сериалы даже полезно, однако во всём должна быть золотая середина.
«При чрезмерном просмотре у человека может понизиться зрение, а от "запойного" просмотра — сломаться жизненный график. Также просмотр сериалов на ночь может привести к появлению бессонницы», — рассказала Докучаева в разговоре с «Вечерней Москвой».
Она также призвала учитывать тот факт, что при просмотре сериалов человек находится в малоподвижном состоянии, может набрать вес из-за закусок и оставляет мало времени для сна, а это вредит здоровью.
Тем не менее психотерапевт отметила, что сериалы помогают отвлечься от проблем и приносят пользу для психоэмоционального состояния при умеренной затрате времени.
В свою очередь врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева рассказала «Москве 24», что цитрусовые соки, красное вино и колбасы могут спровоцировать приступ мигрени.
По её словам, пациенты часто теряют работоспособность из-за приступов мигрени. Кроме того, головные боли со временем могут стать хроническими и начинают беспокоить человека всё чаще.
«Нередко виной тому становятся шоколад, свежевыжатые цитрусовые соки, сыр, орехи, а также некрепкий алкоголь, особенно красные вина. К тому же существует так называемая "хот-договая мигрень", возникающая из-за красителей, которые добавляют в сосиски и колбасы», — пояснила специалист.
Воробьёва посоветовала обратиться к врачу, который назначит профилактическое лечение, чтобы сделать приступы более редкими. Пациенту также стоит вести дневник наблюдений, чтобы выявить триггеры, которые приводят к возникновению мигрени.