«Бессонница и лишний вес»: стало известно, к чему приводит «запойный» просмотр сериалов

15 сентября 2025, 08:46

Психотерапевт Докучаева: «запойный» просмотр сериалов вреден для здоровья

Фото: iStock/Georgii Boronin

Чрезмерный просмотр сериалов может отрицательно сказаться на здоровье и привести к набору веса. Об этом предупредила системный семейный психотерапевт Марина Докучаева.





Она отметила, что смотреть сериалы даже полезно, однако во всём должна быть золотая середина.





«При чрезмерном просмотре у человека может понизиться зрение, а от "запойного" просмотра — сломаться жизненный график. Также просмотр сериалов на ночь может привести к появлению бессонницы», — рассказала Докучаева в разговоре с «Вечерней Москвой».

