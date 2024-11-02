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Специалисты НИКИ детства рассказали о разнице между ангиной и мононуклеозом

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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Многие детские болезни часто имеют схожие симптомы, что может ввести в заблуждение не только родителей, но и врачей. Правильный диагноз крайне важен для успешного лечения. Одно из таких «маскирующихся» заболеваний — мононуклеоз. Даже опытные родители могут спутать его с ангиной. Врачи НИКИ детства разъяснили основные различия между этими болезнями.
«Инфекционный мононуклеоз вызывается только вирусами. В 90% случаев вирусом Эпштейн-Барр, реже цитомегаловирусом. Ангина же вызывается бактериями, в том числе стрептококком», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
Одинева также отметила, что для мононуклеоза характерны следующие симптомы:



  • повышенная температура тела;
  • увеличение лимфатических узлов, особенно шейных и подчелюстных;
  • воспаление слизистой оболочки глотки;
  • слабость, усталость и сонливость;
  • при ультразвуковом исследовании могут быть обнаружены увеличенные печень и селезёнка.
Однако основное отличие от ангины заключается в том, что при мононуклеозе присутствует насморк и заложенность носа, в то время как ангина не сопровождается этими симптомами.

Мононуклеоз, также известный как «болезнь поцелуев», передаётся через контакты с жидкостями, особенно со слюной. Это может произойти при использовании общих стаканов, бутылок и при поцелуях. Поэтому специалисты в области инфекционных заболеваний советуют избегать поцелуев в лицо и губы, так как эти части тела особенно уязвимы перед инфекциями.

«Специфического противовирусного лечения возбудителей инфекционного мононуклеоза нет. Мононуклеоз проходит через 2-4 недели. В острый период проводится лишь симптоматическая терапия. Рекомендуется обильное питьё, покой, при лихорадке – прием жаропонижающих. Ангину же нужно лечить антибиотиками. Это еще одно важное различие между двумя заболеваниями», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
Стоит отметить, что на базе НИКИ детства проводится научно-исследовательская работа по изучению качества жизни детей и подростков Московской области, которые перенесли инфекционные заболевания.

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Диетолог Березников раскрыл страшную опасность проглатывания жвачки
Диетолог Березников заявил об опасности проглатывания жвачки
02 ноября 2024, 15:55

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников заявил, что систематическое проглатывание жевательной резинки может привести к аппендициту.
«Если проглотить жвачку один раз случайно, никакой опасности в этом нет — она выйдет естественным путём, но, если это делать регулярно, можно заработать аппендицит. Проблемы с аппендиксом создают жвачки, косточки, семечки. При закупорке просвета аппендикса и жевательная резинка может стать причиной воспаления», — пояснил в беседе с RT Березников.

А спортивный нутрициолог Оксана Николенко предупредила об опасности чрезмерного употребления свежевыжатых соков, которое может привести к сахарному диабету.

«В отличие от фрукта в соке содержатся только сахара в жидкой форме. Мы выпили сок, на него поднялся уровень глюкозы, который всасывается сразу, потом среагировала поджелудочная железа, подняла инсулин, но остаток фруктозы отправился на переработку в печень, а при ее избытке печень запасает жир. При регулярном употреблении большого количества соков повышаются риски сахарного диабета II типа, может развиться неалкогольная жировая болезнь печени», – прокомментировала в беседе с АГН «Москва» Николенко.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявляла, что одним из самых полезных видов гарнира являются овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке.

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На вызовы в Кашире будет ездить современная машина скорой помощи
02 ноября 2024, 12:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Каширская подстанция скорой помощи получила автомобиль российского производства с современным оснащением. Машина укомплектована всем, что нужно для оказания экстренной помощи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для реанимации пациентов предусмотрены дефибриллятор и аппарат искусственной вентиляции лёгких. Имеются разные носилки, в том числе для переноски пострадавших в ДТП с травмами позвоночника. Чтобы лекарства и растворы оставались тёплыми, в салоне есть термоконтейнер. А руки фельдшеров будут чистыми благодаря умывальнику с электронасосом подачи воды. В ближайшие дни автомобиль выйдет на линию», – отметили в администрации.
Там напомнили, что всего городским округам Московской области передали 77 новых автомобилей. Ещё столько же правительство региона планирует закупить в будущем году.

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#московская область
#здравоохранение
#здоровье
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В Подмосковье с начала года проверились на ВИЧ около 2,2 млн человек
02 ноября 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 2,2 млн жителей Московской области с начала года прошли бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В Подмосковье с начала года прошли проверку на ВИЧ почти 2,2 млн человек. Это на 255 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Тестирование важно проходить регулярно, так как своевременно выявленное заболевание и лечение позволяют сохранить качество жизни и её продолжительность. К тому же люди с ВИЧ-инфекцией могут иметь здоровых детей», – сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ можно в кабинетах тестирования в поликлинике по месту жительства, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов.

Центр по борьбе со СПИДом находится по адресу: Котельники, мкр. Силикат, 41а.

Подробную информацию о ВИЧ и СПИДе можно найти на сайте.

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В Московском областном онкодиспансере открылся дневной стационар детского отделения
#здоровье
#здравоохранение
#спид
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Невролог перечислил способы, помогающие снизить риск инсульта
Невролог Сутормин: риск инсульта можно снизить с помощью диеты и когнитивных упражнений
02 ноября 2024, 11:30

Фото: iStock/stevanovicigor

Все чаще специалисты-неврологи с сожалением сообщают, что инсульт «молодеет», и причины этому совершенно разные.
Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» сообщил, что самый молодой инсульт может случиться и в 6, и в 9 лет.
«До 20-25 лет инсульт развивается как осложнение заболеваний эндокринной системы, как генетическая патология, или из-за приема препаратов», — сказал врач.

Он рассказал, как снизить риски инсульта с помощью питания и упражнений для мозга.
«Здесь поможет средиземноморская диета: здоровое питание с минимум жареного и острого. Исключаем алкоголь, не переедаем, дробим приемы пищи. Больше воздействуем на когнитивные функции организма: память, обучение. Не надо отказывать себе в удовольствии решать кроссворды, изучать иностранные языки, читать научно-популярную литературу и участвовать в каких-нибудь викторинах», — объяснил невролог.

Так, по его словам, очень важно проходить диспансеризацию, потому что она позволяет увидеть факторы риска и состояние вашего организма.
«Нужно сдавать анализы крови, гемоглобин, липидограмму, ЭКГ и узи сосудов шеи», — сообщил эксперт.

Полную версию программы с неврологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».

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#заболевания
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Утверждён график работы подмосковных медучреждений в праздничный выходной
02 ноября 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

4 ноября, в День народного единства, изменится режим работы медицинских организаций Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать с 8 до 16 часов. По такому же графику будут обслуживать вызовов на дом», – пояснил исполняющий обязанности руководителя ведомства Максим Максимов.
Женские консультации, детские и взрослые поликлиники, в праздничный день не будут вести плановый прием пациентов. Стационары больниц и бригады скорой помощи продолжат работать круглосуточно.

Как подчеркнули в ведомстве, если состояние пациента угрожает его жизни и здоровью, необходимо вызвать скорую помощь, позвонив по телефону 112.

Записаться к врачу в рабочие дни медучреждения можно через региональный портал госуслуг, инфомат, чат-бот в Telegram или по номеру 122.

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Главный нарколог Подмосковья Холдин раскрыл причины «инсульта молодых»
02 ноября 2024, 10:36

Фото: iStock /peterschreiber.media

Инсульт помолодел – он всё чаще поражает людей в возрасте от 30 до 40 лет.
Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Это заболевание снижает качество жизни, нередко приводит к инвалидности и даже к смерти.
«Среди причин «инсульта молодых» учёные называют несколько факторов. Это стрессы, гипертоническая болезнь, которая стала проявляться у более молодых людей, м употребление алкоголя. Исследования показывают, что систематическое употребление алкоголя ведёт к возникновению инсульта почти на 15 лет раньше по сравнению с людьми, не употребляющими спиртного», – пояснил специалист.
Холдин также посоветовал, как избежать инсульта в молодом возрасте.
«Прежде всего, нужно держать под контролем артериальное давление и уровень сахара в крови, правильно питаться. Кроме того, необходимо отказаться от алкоголя и курения, поддерживать физическую активность и стараться избегать стрессов», – отметил психиатр-нарколог.
Если у человека уже диагностированы атеросклероз или гипертоническая болезнь, он должен регулярно принимать назначенные врачом препараты. Ещё одна мера борьбы с угрозой инсульта – обязательная диспансеризация.

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#минздрав мо
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В Московском областном онкодиспансере открылся дневной стационар детского отделения
02 ноября 2024, 09:11

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московском областном онкологическом центре открылся дневной стационар детского онкологического отделения № 7, рассчитанный на 30 коек. Это позволит оказывать медицинскую помощь пациентам с онкологией в несколько смен, значительно расширив возможности лечения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Онкологическое детское отделение является единственным в Московской области, где оказывается помощь маленьким пациентам. Поэтому открытие дневного стационара поможет расширить возможности учреждения в оказании медицинской помощи детям со всего Подмосковья. Лечение проводится по современным программам, используя весь арсенал доступных в настоящее время методов терапии», — поделился главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.
Детское онкологическое отделение № 7 было основано в 1966 году при Московском областном онкологическом центре в Балашихе. Оно является третьим специализированным отделением в России для лечения детей и подростков с онкологическими заболеваниями и единственным отделением в Московской области, предоставляющим специализированную помощь детям с онкологией.

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#подмосковье
#помощь
#больница
#лечение
#врач
#онкология
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Крупнейшая в Подмосковье районная больница откроется в Балашихе в 2028 году
01 ноября 2024, 19:54

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Ориентировочная готовность многопрофильной клиники «Балашихинская центральная районная больница» составляет 6%. Завершение строительства запланировано на конец I квартала 2028 года, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Инспекторы ведомства вместе с сотрудниками Прокуратуры Подмосковья проверили ход строительства в городском округе Балашиха. Застройщик проекта – ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».
«Сейчас на стройплощадке продолжается устройство монолитных конструкций подземной части здания. Примерная готовность объекта – 6%. Площадь 10-этажной многопрофильной клиники составит 109 тыс. кв. м. Проект новой больницы включает 1 155 мест – более 1 тыс. коек в стационаре, 55 мест в реанимации и 20 коек для дневного стационара», – рассказали в ведомстве.
В центральном здании будут приёмное отделение, реанимация и операционный блок. Предусмотрены и два хирургических корпуса. Особенность проекта – эксплуатируемая кровля площадью более 13 тыс. кв. м. В здании также будет два подземных этажа.

Как отметили в региональном Главгосстройнадзоре, строящееся лечебное заведение станет крупнейшей в Подмосковье районной больницей.

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Стало известно, людям с какой группой крови не грозит рак
Врач Леонтьева: Носителям первой группы крови не грозит онкология
01 ноября 2024, 18:18

Фото: iStock/barbol88

Терапевт Наталья Леонтьева объяснила результаты нового исследования, которое показало связь группы крови и предрасположенности к различным болезням, в том числе к онкологии и сахарному диабету.
Так, у людей с первой группой крови наименьшие шансы заболеть такими недугами. То же касается и третьей и четвёртой групп крови. Исследователи определили, что наиболее расположенными к серьёзным заболеваниям оказались обладатели второй группы крови.

«Это связано с особыми свойствами молекулярного состава крови. У людей с первой группой крови отмечается более низкая концентрация молекул, играющих роль в процессах сворачивания, что способствует более эффективному функционированию мозга и сердечно-сосудистой системы. Исследования указывают на то, что люди с первой группой крови реже сталкиваются с заболеваниями сердца и сосудов, а также с опухолями поджелудочной железы и желудка», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Леонтьева.

А д.м.н., профессор, первый заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Константин Лактионов рассказал о видах рака лёгкого, который подразделяется на мелкоклеточный и немелкоклеточный. Первый практически всегда развивается у курильщиков, он встречается в 15% случаев заболевания и лечится в основном медикаментозно.

«Другие 85% случаев — немелкоклеточный рак, не такой агрессивный. Он делится примерно поровну еще на два подвида: плоскоклеточный рак и аденокарцинома», — добавил в беседе с «Известиями» врач.

Ранее заведующая Центром генетических исследований, кандидат медицинских наук Ирина Петрова заявляла, что наследственный рак груди развивается в 10% случаев.

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