Специалисты НИКИ детства рассказали о разнице между ангиной и мононуклеозом

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Многие детские болезни часто имеют схожие симптомы, что может ввести в заблуждение не только родителей, но и врачей. Правильный диагноз крайне важен для успешного лечения. Одно из таких «маскирующихся» заболеваний — мононуклеоз. Даже опытные родители могут спутать его с ангиной. Врачи НИКИ детства разъяснили основные различия между этими болезнями.
«Инфекционный мононуклеоз вызывается только вирусами. В 90% случаев вирусом Эпштейн-Барр, реже цитомегаловирусом. Ангина же вызывается бактериями, в том числе стрептококком», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.Одинева также отметила, что для мононуклеоза характерны следующие симптомы:
- повышенная температура тела;
- увеличение лимфатических узлов, особенно шейных и подчелюстных;
- воспаление слизистой оболочки глотки;
- слабость, усталость и сонливость;
- при ультразвуковом исследовании могут быть обнаружены увеличенные печень и селезёнка.
Мононуклеоз, также известный как «болезнь поцелуев», передаётся через контакты с жидкостями, особенно со слюной. Это может произойти при использовании общих стаканов, бутылок и при поцелуях. Поэтому специалисты в области инфекционных заболеваний советуют избегать поцелуев в лицо и губы, так как эти части тела особенно уязвимы перед инфекциями.
«Специфического противовирусного лечения возбудителей инфекционного мононуклеоза нет. Мононуклеоз проходит через 2-4 недели. В острый период проводится лишь симптоматическая терапия. Рекомендуется обильное питьё, покой, при лихорадке – прием жаропонижающих. Ангину же нужно лечить антибиотиками. Это еще одно важное различие между двумя заболеваниями», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
Стоит отметить, что на базе НИКИ детства проводится научно-исследовательская работа по изучению качества жизни детей и подростков Московской области, которые перенесли инфекционные заболевания.
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