Невролог перечислил способы, помогающие снизить риск инсульта

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Все чаще специалисты-неврологи с сожалением сообщают, что инсульт «молодеет», и причины этому совершенно разные.
Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» сообщил, что самый молодой инсульт может случиться и в 6, и в 9 лет.
Он рассказал, как снизить риски инсульта с помощью питания и упражнений для мозга.
Так, по его словам, очень важно проходить диспансеризацию, потому что она позволяет увидеть факторы риска и состояние вашего организма.
Полную версию программы с неврологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».
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«До 20-25 лет инсульт развивается как осложнение заболеваний эндокринной системы, как генетическая патология, или из-за приема препаратов», — сказал врач.
Он рассказал, как снизить риски инсульта с помощью питания и упражнений для мозга.
«Здесь поможет средиземноморская диета: здоровое питание с минимум жареного и острого. Исключаем алкоголь, не переедаем, дробим приемы пищи. Больше воздействуем на когнитивные функции организма: память, обучение. Не надо отказывать себе в удовольствии решать кроссворды, изучать иностранные языки, читать научно-популярную литературу и участвовать в каких-нибудь викторинах», — объяснил невролог.
Так, по его словам, очень важно проходить диспансеризацию, потому что она позволяет увидеть факторы риска и состояние вашего организма.
«Нужно сдавать анализы крови, гемоглобин, липидограмму, ЭКГ и узи сосудов шеи», — сообщил эксперт.
Полную версию программы с неврологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».
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Анастасия Бондарева