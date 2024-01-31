Специалисты центра спортмедицины проверили здоровье 10 тысяч спортсменов Подмосковья

Фото: Роман Яковлев
Специалисты центра спортивной медицины НИКИ детства за год проверили здоровье 10 тысяч лучших спортсменов Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент.
Около 10 тысяч спортсменов, занимающихся 160 видами спорта, прошли обследование в центре спортивной медицины НИКИ детства в Мытищах
Стоит отметить, что в медцентре также предусмотрены условия для обследования спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. кроме этого, новое оборудование, которым оснащено медучреждение помогает сократить время полного обследования до трёх часов.
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«У нас спортсмен проходит осмотр 13 врачей-специалистов, а также диагностические исследования. Также, замеряем у ребят лабораторные показатели — наш центр оснащён собственной лабораторией. Комплексное обследование у нас проходят за три часа — всё построено максимально удобно и быстро для спортсмена», — поделилась руководитель центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова.
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Мира Полтева