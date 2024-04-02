В Подмосковье активизировались клещи

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Клещи вышли из зимней спячки в Московской области из-за наступившей тёплой погоды. О том, чем опасны эти членистоногие, и как от них защититься, рассказали в подмосковном министерстве экологии и природопользования.
«Клещи становятся активными, когда температура поднимается выше +10ºС. Основные их жертвы — животные, однако клещи могут присасываться и к человеку. Сами по себе они не представляют опасности, но могут причинить вред здоровью, так как переносят боррелиоз и энцефалит», — сообщил глава регионального министерства Тихон Фирсов.Для того, чтобы защитить себя, прогулки на природе следует совершать в закрытой одежде, а открытые участки кожи обрабатывать специальными репеллентами от клещей — эти средства должны содержать вещество пикаридин или DEET. После прогулки нужно тщательно проверять свою одежду и тело, особое внимание уделяя местам, где клещи могут незаметно спрятаться — в волосистой части головы, под мышками, между пальцами и пр.
Если клещ прицепился, его надо быстро и аккуратно удалить. Главное, чтобы в кровь не попало содержимое его желудка.
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