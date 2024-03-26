Долгопрудненские врачи избавили от боли в позвоночнике прыгнувшего с высоты пациента

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Долгопрудненской больницы прооперировали позвоночник 38-летнему пациенту после прыжка с высоты. Об этом сообщили в пресс-служба подмосковного Минздрава.
В стационар поступил мужчина со слабостью в ногах и резкой болью в пояснице, которая появилась у него три месяца назад после прыжка с высоты. Пациент был вынужден передвигаться с тростью.
После обследования у него диагностировали спондилолистез. При такой патологии позвонки смещаются относительно друг друга и могут давить на нервные волокна, вызывая боль.
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После обследования у него диагностировали спондилолистез. При такой патологии позвонки смещаются относительно друг друга и могут давить на нервные волокна, вызывая боль.
«Мы выполнили сложное нейрохирургическое вмешательство – заменили межпозвонковый диск имплантом из костной ткани пациента. Затем для восстановления оси позвоночника стабилизировали его титановыми фиксаторами. Операция прошла успешно и заняла два часа», – рассказал заведующий отделения нейрохирургии Долгопрудненской больницы Павел Савинков.Сейчас пациент чувствует себя хорошо. После реабилитации его выпишут на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская