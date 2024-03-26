В Королёве построят поликлинику на тысячу посещений в смену

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Поликлинику для детей и взрослых, рассчитанную на тысячу помещений в смену, построят на улице Циолковского в Королёве — на территории Королёвской горбольницы № 1, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«По проекту, поликлиника рассчитана на обслуживание 600 взрослых и 300 маленьких пациентов за одну смену. Кроме того, в состав медицинского учреждения войдёт травмопункт на 100 посещений в смену», — уточнил министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Общая площадь здания переменной этажности составит более 17 тысяч квадратных метров. Входы во взрослое отделение, детское отделение и травматологический пункт будут разными.
Строительство поликлиники должно быть завершено в 2026 году.
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